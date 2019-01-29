Канада наполовину скорочує штат посольства на Кубі через незрозуміле захворювання

МЗС Канади скоротить удвічі кількість співробітників канадського посольства в Гавані. Про це йдеться в поширеній в середу, 30 січня, заяві канадського зовнішньополітичного відомства. Такий крок обґрунтовується турботою про здоров'я і безпеку співробітників канадського дипломатичного представництва.

З початку 2017 року в посольстві нарахували 14 випадків, коли співробітники посольства та члени їхніх сімей нарікали на досить дивні симптоми. Йшлося про запаморочення, знесилення, головний біль, проблеми із зором і слухом, втрату рівноваги, нудоту і погіршення концентрації. Причини такого хворобливого стану не виявлено. Останній подібний випадок зареєстровано 29 грудня 2018 року, наголосили в канадському уряді, передає агенція новин AP.

Канада не закриватиме посольство в Гавані, тож канадські громадяни зможуть у повному обсязі отримувати всі необхідні консульські послуги. Однак скорочення штату може позначитися на деяких програмах, зазначили в МЗС Канади.

Раніше схожі симптоми виявили в 25 співробітників посольства США та членів їхніх родин. Вашингтон поклав тоді відповідальність за загадкові симптоми на керівництво в Гавані, звинувативши кубинський уряд у "акустичних атаках".