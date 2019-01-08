 Канада надасть притулок 18-річній втікачці із Саудівської Аравії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.01.2019

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Новини

Канада надасть притулок 18-річній втікачці із Саудівської Аравії

Рахаф Мохаммед аль-Кунун, яка втекла із Саудівської Аравії, вилетіла з Таїланду до Канади. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що його країна надасть втікачці притулок.

Рахаф Мохаммед аль-Кунун

18-річна піддана Саудівської Аравії Рахаф Мохаммед аль-Кунун, яка втекла з рідної країни, вирушила до Канади

18-річна піддана Саудівської Аравії Рахаф Мохаммед аль-Кунун, яка втекла з рідної країни до Бангкока, вилетіла до Канади. Рейс з Бангкока відбув увечері в п'ятницю, 11 січня, передає інформагенція AP з посиланням на керівника тайського міграційного відомства. 

За словами прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, його країна "із задоволенням" надасть втікачці притулок.

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Раніше влада Таїланду оголосила, що не депортуватиме дівчину до Саудівської Аравії. Рахаф Мохаммед аль-Кунун перебуває під захистом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Нагадаємо, що жінка прибула з Кувейту до Таїланду, звідки планувала вирушити до Австралії. Після того, як її затримали в аеропорту Бангкока, втікачка забарикадувалася в готелі й відмовилася вертатися на батьківщину. У розмові з журналістами BBC аль-Кунун заявила, що відмовилася від ісламу й боїться реакції своїх родичів.

Утікачка створила Twitter-блог і розповіла там свою історію. За кілька днів її зафоловили близько 100 тисяч разів. 11 січня блог несподівано деактивували. В останньому твіті дівчина повідомила, що має "деякі хороші й деякі погані новини", передає AFP. Представник правозахисної організації Human Rights Watch заявив, що дівчина отримувала погрози.

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