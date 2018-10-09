Канада легалізувала марихуану

У Канаді у середу, 17 жовтня, набув чинності закон, який легалізує марихуану. Таким чином Канада стала другою країною світу після Уругваю і першою країною, що входить до "великої сімки", де можна вільно продавати та купувати марихуану.

Канадський Сенат ще у червні підтримав законопроект уряду Джастіна Трюдо з легалізації рекреаційної марихуани. У сенаті легалізацію підтримали 52-ма голосами проти 30-ти, один сенатор утримався.

Відтепер канадці, яким виповнилося 18 років (у деяких провінціях вікова межа - 19 років), можуть купувати в авторизованих крамницях один грам гашишу за ціною у приблизно десять канадських доларів. Деякі провінції зможуть встановити власні вікові обмеження. У власності кожного повнолітнього громадянина Канади може знаходитись до 30 грамів марихуани.

Нагадаємо, що легалізація рекреаційної марихуани була однією з обіцянок Джастіна Трюдо під час передвиборної кампанії. Продаж медичної марихуани був дозволений у Канаді з 2001 року.