Канада легалізувала марихуану

Канада стала першою країною G7, де можна вільно продавати і купувати марихуану. Повнолітні канадці можуть мати у власності до 30 грамів канабісу.
У Канаді у середу, 17 жовтня, набув чинності закон, який легалізує марихуану. Таким чином Канада стала другою країною світу після Уругваю і першою країною, що входить до "великої сімки", де можна вільно продавати та купувати марихуану.
Канадський Сенат ще у червні підтримав законопроект уряду Джастіна Трюдо з легалізації рекреаційної марихуани. У сенаті легалізацію підтримали 52-ма голосами проти 30-ти, один сенатор утримався.
Відтепер канадці, яким виповнилося 18 років (у деяких провінціях вікова межа - 19 років), можуть купувати в авторизованих крамницях один грам гашишу за ціною у приблизно десять канадських доларів. Деякі провінції зможуть встановити власні вікові обмеження. У власності кожного повнолітнього громадянина Канади може знаходитись до 30 грамів марихуани.
Нагадаємо, що легалізація рекреаційної марихуани була однією з обіцянок Джастіна Трюдо під час передвиборної кампанії. Продаж медичної марихуани був дозволений у Канаді з 2001 року.
З 17 жовтня в Канаді буде можна вільно продавати та купляти марихуану. Уряд в Оттаві вважає, що новий закон знищить тіньовий ринок канабіса та знизить споживання легких наркотиків серед підлітків. (31.07.2018)
У США та Канаді ринок канабісу, який використовують у медичних цілях, переживає справжній бум. Невдовзі частиною цього глобального ринку має стати й Німеччина. Що на неї чекає? (12.10.2017)