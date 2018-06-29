 Канада запроваджує штрафні мита на американські товари | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.06.2018

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Економіка

Канада запроваджує штрафні мита на американські товари

Нові мита, які запроваджує Канада, стосуються американських товарів на загальну суму у 12,6 мільярда доларів. Водночас уряд країни виділяє дотації галузям, що постраждали від мит США.

Віскі зі США тепер обкладатиметься митом у Канаді

Віскі зі США тепер обкладатиметься митом у Канаді

Уряд Канади анонсував запровадження обмежувальних заходів стосовно американських товарів на загальну суму у 16,6 мільярда канадських доларів (12,6 мільярда доларів США). Такою буде відповідь Канади на штрафні мита на імпортні сталь та алюміній, запроваджені раніше Сполученими Штатами Америки.

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У відповідь на торговельну політику Вашингтона в Мехіко оголосили запровадження митних зборів на імпорт сталі зі США та на продукцію американського агропромислового комплексу. (05.06.2018)

Брюссель та Вашингтон не змогли домовитися щодо питання мит на сталь і алюміній. Від 1 червня імпорт сталі з ЄС до США підпадає під 25-відсоткове мито. (31.05.2018)

Слідом за ЄС уряд Канади також прагне обговорити обмежувальні заходи США у рамках СОТ. Трамп тим часом пропонує переглянути торговельну угоду NAFTA з Канадою та Мексикою. (02.06.2018)

Нові тарифи, запроваджувані Канадою, стосуватимуться зокрема американських сталі і алюмінію, а також деяких продуктів харчування, таких як кава, кетчуп, йогурти та віскі.

"У Канади не було іншого вибору, окрім як дати зважену співмірну відповідь, долар за долар. Це те, що ми робимо", - заявила у п'ятницю, 29 червня, міністерка закордонних справ Канади Христя Фріланд, слова якої цитує AFP. Нові обмежувальні заходи щодо американських товарів у Канаді набудуть чинності 1 липня 2018 року.

Крім того, уряд Канади ухвалив рішення про надання дотацій обсягом у загалом два мільярди канадських доларів для галузей, які постраждали від американських штрафних мит, насамперед для виробників сталі та алюмінію.

Нагадаємо, американські мита на сталь та алюміній набрали чинності для більшості країн світу 1 травня, а для Канади, ЄС та Мексики - 1 червня. Вони становлять 25 відсотків на вироби зі сталі та 10 відсотків - з алюмінію. Таким чином президент США Дональд Трамп прагне подолати негативне сальдо у зовнішній торгівлі країни. 22 червня набули чинності штрафні мита Євросоюзу на деякі товари зі США. Вони стосуються низки американських товарів, серед яких - вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's.

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