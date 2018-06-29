Канада запроваджує штрафні мита на американські товари

Уряд Канади анонсував запровадження обмежувальних заходів стосовно американських товарів на загальну суму у 16,6 мільярда канадських доларів (12,6 мільярда доларів США). Такою буде відповідь Канади на штрафні мита на імпортні сталь та алюміній, запроваджені раніше Сполученими Штатами Америки.

Нові тарифи, запроваджувані Канадою, стосуватимуться зокрема американських сталі і алюмінію, а також деяких продуктів харчування, таких як кава, кетчуп, йогурти та віскі.

"У Канади не було іншого вибору, окрім як дати зважену співмірну відповідь, долар за долар. Це те, що ми робимо", - заявила у п'ятницю, 29 червня, міністерка закордонних справ Канади Христя Фріланд, слова якої цитує AFP. Нові обмежувальні заходи щодо американських товарів у Канаді набудуть чинності 1 липня 2018 року.

Крім того, уряд Канади ухвалив рішення про надання дотацій обсягом у загалом два мільярди канадських доларів для галузей, які постраждали від американських штрафних мит, насамперед для виробників сталі та алюмінію.

Нагадаємо, американські мита на сталь та алюміній набрали чинності для більшості країн світу 1 травня, а для Канади, ЄС та Мексики - 1 червня. Вони становлять 25 відсотків на вироби зі сталі та 10 відсотків - з алюмінію. Таким чином президент США Дональд Трамп прагне подолати негативне сальдо у зовнішній торгівлі країни. 22 червня набули чинності штрафні мита Євросоюзу на деякі товари зі США. Вони стосуються низки американських товарів, серед яких - вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's.