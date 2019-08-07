Камбоджа втратить лідерство у світі за кількістю святкових днів

Камбоджа, яка поки ще є лідером у світі за кількістю державних свят, які є вихідними, різко скоротить їхню кількість. Працівники в цій азійській країні дотепер відпочивали більше, ніж в будь-якій іншій у світі, - 28 днів на рік були вихідними через державні свята. Відповідно до указу прем'єр-міністра Хун Сена, з наступного року кількість святкових вихідних скоротять до 22 днів, повідомила в середу, 7 серпня, газета Phnom Penh Post.

Серед інших, були скасовані два вихідні дні, коли у країні згадували жертв режиму "Червоних кхмерів", а також Міжнародний день прав людини, який відзначають 10 грудня. Причиною скорочення святкових днів у Камбоджі стали скарги іноземних інвесторів, повідомляє агенція новин dpa. Останнім часом зростання економіки країни становить в середньому сім відсотків на рік, зокрема й завдяки активному розміщенню іноземцями виробництва в текстильній галузі.

Тепер лідером за кількістю святквих днів має стати Шрі-Ланка, жителі якої мають 25 святкових вихідних днів на рік. В Україні у 2019 році буде 11 святкових вихідних, у Німеччині ця кількість залежить від федеральної землі та становить від 9 до 15 днів на рік.