 Камбоджа втратить лідерство у світі за кількістю святкових днів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2019

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Новини

Камбоджа втратить лідерство у світі за кількістю святкових днів

Через скарги іноземних інвесторів уряд Камбоджі вирішив скоротити кількість державних свят, які є вихідними, на шість днів. З наступного року лідером за кількістю святкових днів у світі має стати Шрі-Ланка.

Люди біля Королівського палацу у Пномпені

Люди біля Королівського палацу у Пномпені

Камбоджа, яка поки ще є лідером у світі за кількістю державних свят, які є вихідними, різко скоротить їхню кількість. Працівники в цій азійській країні дотепер відпочивали більше, ніж в будь-якій іншій у світі, - 28 днів на рік були вихідними через державні свята. Відповідно до указу прем'єр-міністра Хун Сена, з наступного року кількість святкових вихідних скоротять до 22 днів, повідомила в середу, 7 серпня, газета Phnom Penh Post.

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У віці 93 років помер один із найвпливовіших членів режиму "червоних кхмерів", що правив у Камбоджі в 1975-1979 роках, Нуон Чеа. Його визнали винним у геноциді та злочинах проти людства. (04.08.2019)

Серед інших, були скасовані два вихідні дні, коли у країні згадували жертв режиму "Червоних кхмерів", а також Міжнародний день прав людини, який відзначають 10 грудня. Причиною скорочення святкових днів у Камбоджі стали скарги іноземних інвесторів, повідомляє агенція новин dpa. Останнім часом зростання економіки країни становить в середньому сім відсотків на рік, зокрема й завдяки активному розміщенню іноземцями виробництва в текстильній галузі.

Тепер лідером за кількістю святквих днів має стати Шрі-Ланка, жителі якої мають 25 святкових вихідних днів на рік. В Україні у 2019 році буде 11 святкових вихідних, у Німеччині ця кількість залежить від федеральної землі та становить від 9 до 15 днів на рік.

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