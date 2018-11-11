Каліфорнія оголошена зоною стихійного лиха

Через лісові пожежі, що не вщухають у штаті Каліфорнія, президент США Дональд Трамп оголосив цей штат зоною великого стихійного лиха. Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter ввечері у понеділок, 12 листопада. "Я хотів оперативно відреагувати, щоб полегшити неймовірні страждання", - зазначив глава Білого дому.

Кількість жертв стихії в Каліфорнії зросла до 44. Майже всі люди - 42 особи - загинули внаслідок пожежі в районі міста Парадайс на півночі штату. Ще двоє людей загинули в охопленому вогнем місті Малібу.

Нинішня пожежа виникла 8 листопада і за шість днів спричинила найбільшу кількість жертв за всю історію Каліфорнії. Згоріли сотні квадратних кілометрів лісу, зруйновані тисячі будинків, евакуйовані сотні тисяч людей. При цьому побороти стихійне лихо досі не вдається.