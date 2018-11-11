 Каліфорнія оголошена зоною стихійного лиха | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Каліфорнія оголошена зоною стихійного лиха

Число жертв лісових пожеж в Каліфорнії перевищило 40. Президент США Дональд Трамп оголосив цей штат зоною великого стихійного лиха.

Пожежі у Каліфорнії

Пожежі у Каліфорнії

Через лісові пожежі, що не вщухають у штаті Каліфорнія, президент США Дональд Трамп оголосив цей штат зоною великого стихійного лиха. Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter ввечері у понеділок, 12 листопада. "Я хотів оперативно відреагувати, щоб полегшити неймовірні страждання", - зазначив глава Білого дому.

Кількість жертв стихії в Каліфорнії зросла до 44. Майже всі люди - 42 особи - загинули внаслідок пожежі в районі міста Парадайс на півночі штату. Ще двоє людей загинули в охопленому вогнем місті Малібу.

Нинішня пожежа виникла 8 листопада і за шість днів спричинила найбільшу кількість жертв за всю історію Каліфорнії. Згоріли сотні квадратних кілометрів лісу, зруйновані тисячі будинків, евакуйовані сотні тисяч людей. При цьому побороти стихійне лихо досі не вдається.

Дивитись відео 01:03
Now live
01:03 хв

Що німці роблять з опалим листям (23.10.2018)

DW.COM

Пожежі у Каліфорнії: кількість жертв зростає

Внаслідок пожеж у Каліфорнії загинули понад 30 людей, знищені 45 тисяч гектарів лісу. У боротьбі з вогнем задіяні близько чотирьох тисяч пожежників. (12.11.2018)  

Лісові пожежі в Каліфорнії: щонайменше п'ятеро загиблих

Внаслідок лісових пожеж, що охопили Каліфорнію, загинули щонайменше п'ятеро осіб. Тисячі людей евакуювали з зони пожеж. (09.11.2018)  

Аудіо й відео до теми

Що німці роблять з опалим листям (23.10.2018)  

Також за темою

Kalifornien Malibu Woolsey Fire Löschflugzeug

Пожежі у Каліфорнії: кількість жертв зростає 12.11.2018

Внаслідок пожеж у Каліфорнії загинули понад 30 людей, знищені 45 тисяч гектарів лісу. У боротьбі з вогнем задіяні близько чотирьох тисяч пожежників.

USA Buschfeuer in Nordkalifornien

Лісові пожежі в Каліфорнії: щонайменше п'ятеро загиблих 09.11.2018

Внаслідок лісових пожеж, що охопили Каліфорнію, загинули щонайменше п'ятеро осіб. Тисячі людей евакуювали з зони пожеж.

Waldbrände Kalifornien Malibu

В Каліфорнії збільшується кількість загиблих через пожежі 10.11.2018

Внаслідок потужних лісових пожеж в місті Парадайс на півночі Каліфорнії загинули щонайменше дев'ятеро людей. Ще 35 вважаються зниклими безвісти. Вогонь зруйнував тисячі будинків.

Реклама

Докладно

Верховна Рада України (DW/A.Sawitski )

Ідеологічний вакуум: чому в Україні немає лівих партій

В Україні партії формуються не навколо ідеології, а навколо лідерів. А колись впливові ліві політичні сили зникли. 

З кожним роком Німеччині бракуватиме все більше інженерів

У наступні 10 років ФРН бракуватиме 100 тисяч інженерів

У ФРН не вистачає фахівців-електроінженерів, а за 10 років країні потрібно буде заповнити 100 тисяч вакансій.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  