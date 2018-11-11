Каліфорнія оголошена зоною стихійного лиха

Число жертв лісових пожеж в Каліфорнії перевищило 40. Президент США Дональд Трамп оголосив цей штат зоною великого стихійного лиха.
Через лісові пожежі, що не вщухають у штаті Каліфорнія, президент США Дональд Трамп оголосив цей штат зоною великого стихійного лиха. Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter ввечері у понеділок, 12 листопада. "Я хотів оперативно відреагувати, щоб полегшити неймовірні страждання", - зазначив глава Білого дому.
Кількість жертв стихії в Каліфорнії зросла до 44. Майже всі люди - 42 особи - загинули внаслідок пожежі в районі міста Парадайс на півночі штату. Ще двоє людей загинули в охопленому вогнем місті Малібу.
Нинішня пожежа виникла 8 листопада і за шість днів спричинила найбільшу кількість жертв за всю історію Каліфорнії. Згоріли сотні квадратних кілометрів лісу, зруйновані тисячі будинків, евакуйовані сотні тисяч людей. При цьому побороти стихійне лихо досі не вдається.
Внаслідок пожеж у Каліфорнії загинули понад 30 людей, знищені 45 тисяч гектарів лісу. У боротьбі з вогнем задіяні близько чотирьох тисяч пожежників. (12.11.2018)