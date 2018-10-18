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Калинівка

Калинівка – українське місто у Вінницькій області.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Калинівка". Місто Калинівка розташоване у Вінницькій області. Населення міста становить близько 19 тисяч осіб. Калинівка має багатогалузевий виробничий комплекс. Провідне місце в ньому займає харчова промисловість. До головних підприємств міста належать ТОВ "Солодка хата", ЗАТ "Калинівський машзавод". Поблизу Калинівки розташовані склади боєприпасів ЗСУ України. У вересні 2017 року на складах виникла масштабна пожежа. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вибухи боєприпасів: ціна політичних обіцянок (відео)

Вибухи боєприпасів: ціна політичних обіцянок (відео) 18.10.2018

Після вибухів боєприпасів на складах влада щоразу щедро обіцяє ремонт і компенсації. DW перевірила, чи виконала влада обіцяне через рік після вибухів у Павлівці на Вінниччині.

Вибухи на військових складах: ціна політичних обіцянок (17.10.2018) 18.10.2018

Після вибухів боєприпасів на складах влада щоразу обіцяє ремонт і компенсації. DW перевірила, чи виконала влада обіцяне через рік після вибухів у Павлівці на Вінниччині.

Палають арсенали в Ічні: Україна не засвоїла уроків Балаклії та Калинівки

Палають арсенали в Ічні: Україна не засвоїла уроків Балаклії та Калинівки 09.10.2018

Масштабна пожежа на складах боєприпасів поблизу міста Ічня Чернігівської області є четвертим подібним інцидентом після початку конфлікту на Донбасі. Чому Україна досі не зробила висновків?
Генштаб ЗСУ пропонує заборонити безпілотникам літати над військовими об'єктами

Генштаб ЗСУ пропонує заборонити безпілотникам літати над військовими об'єктами 10.10.2017

Генштаб Збройних сил України ініціює зміни до нормативно-правових документів, які мають заборонити проліт безпілотних літальних апаратів над українськими військовими об'єктами.

Незасвоєні уроки Балаклії

Незасвоєні уроки Балаклії 03.10.2017

За останні роки військові арсенали в Україні горіли до десятка разів.  Щоразу українці задаються питанням: чому це повторюється?
Луценко вбачає російський слід у пожежі на складах у Калинівці

Луценко вбачає "російський слід" у пожежі на складах у Калинівці 30.09.2017

У ГПУ "є всі факти" про "ймовірно закладений детонатор, який, ймовірно, і призвів до вибуху" на складах у Калинівці, заявив генпрокурор України. За його словами, в ГПУ вважають останні вибухи частиною дій Росії.
Коментар: Україна на пороховій діжці

Коментар: Україна на пороховій діжці 28.09.2017

Склад боєприпасів, який вибухнув у Калинівці, вкотре продемонстрував недбалість української влади в умовах воєнного часу, вважає український журналіст Сергій Руденко.
Як часто й чому горять склади боєприпасів в Україні

Як часто й чому горять склади боєприпасів в Україні 28.09.2017

Пожежа на арсеналі боєприпасів у Калинівці лише продовжила список подібних інцидентів. DW зібрала дані про пожежі на військових складах за останні три роки.

Вибухи поблизу Калинівки майже припинилися - Гройсман

Вибухи поблизу Калинівки майже припинилися - Гройсман 28.09.2017

Піротехніки розміновують п'ятикілометрову зону навколо арсеналу, а евакуйовані люди повертаються додому, заявив прем'єр-міністр України. Головний військовий прокурор спростував чутки про виявлення груп диверсантів.
На арсеналі в Калинівці припинилися вибухи

На арсеналі в Калинівці припинилися вибухи 27.09.2017

На території військових складів міністерства оборони України на Вінничині припинилися вибухи боєприпасів. Заборона на польоти над місцем вибухів залишається.
Чому в Україні знову і знову вибухають склади зі зброєю

Чому в Україні знову і знову вибухають склади зі зброєю 27.09.2017

В Україні на військових складах зберігається чимала кількість боєприпасів, зокрема радянського зразка, які потребують утилізації. Через застарілі правила охорони таких об'єктів ці арсенали можуть стати легкою мішенню.
Генштаб ЗСУ: 70 відсотків арсеналу у Калинівці від пожежі не постраждало

Генштаб ЗСУ: 70 відсотків арсеналу у Калинівці від пожежі не постраждало 27.09.2017

На військових складах поблизу Калинівки продовжують гасити осередки пожежі. Евакуйовано близько 30 тисяч людей.

Вибухи та евакуація: що відбувається на військових складах під Калинівкою (27.09.2017) 27.09.2017

На Вінничині під Калинівкою вибухають військові склади, які вважаются найбільшим арсеналом боєприпасів ЗСУ. Понад тридцять тисяч людей евакуювали, повітряний простір закрито. Станом на ранок 27 вересня за хвилину вибухає в середньому три снаряди.
На Вінниччині гасять пожежу на складах з боєприпасами

На Вінниччині гасять пожежу на складах з боєприпасами 27.09.2017

Із населеного пункту Калинівка та прилеглих сіл на Вінниччині евакуювали понад 28 тисяч людей. За попередніми даними, одна людина постраждала. Ситуація контрольована, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.