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Калинівка – українське місто у Вінницькій області.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Калинівка". Місто Калинівка розташоване у Вінницькій області. Населення міста становить близько 19 тисяч осіб. Калинівка має багатогалузевий виробничий комплекс. Провідне місце в ньому займає харчова промисловість. До головних підприємств міста належать ТОВ "Солодка хата", ЗАТ "Калинівський машзавод". Поблизу Калинівки розташовані склади боєприпасів ЗСУ України. У вересні 2017 року на складах виникла масштабна пожежа. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
На Вінничині під Калинівкою вибухають військові склади, які вважаются найбільшим арсеналом боєприпасів ЗСУ. Понад тридцять тисяч людей евакуювали, повітряний простір закрито. Станом на ранок 27 вересня за хвилину вибухає в середньому три снаряди.