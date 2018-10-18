Калинівка – українське місто у Вінницькій області.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Калинівка". Місто Калинівка розташоване у Вінницькій області. Населення міста становить близько 19 тисяч осіб. Калинівка має багатогалузевий виробничий комплекс. Провідне місце в ньому займає харчова промисловість. До головних підприємств міста належать ТОВ "Солодка хата", ЗАТ "Калинівський машзавод". Поблизу Калинівки розташовані склади боєприпасів ЗСУ України. У вересні 2017 року на складах виникла масштабна пожежа. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.