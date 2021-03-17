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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "кадастр".
Кадастром називають список, реєстр чогось або когось. Існують, наприклад, кадастри природних ресурсів, кадастр нерухомості, екологічні кадастри та ін. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Президент Володимир Зеленський прагне ще цього року запустити в космос український супутник "Січ-2-30" на честь 30-річчя незалежності України. Відправку хочуть доручити компанії Ілона Маска SpaceX. DW з'ясовувала, чи вартий власний супутник багатомільйонних витрат.
Зараження вірусом-вимагачем Petya чи скандалу з НАЗК щодо фальсифікацій е-декларацій можна було б уникнути, якби застосовувалась технологія блокчейн, запевняють експерти. Що це таке й які перспективи має в Україні?