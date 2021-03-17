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Кадастр

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "кадастр".

Кадастром називають список, реєстр чогось або когось. Існують, наприклад, кадастри природних ресурсів, кадастр нерухомості, екологічні кадастри та ін. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Навіщо Україні свій супутник і до чого тут Ілон Маск (17.03.2021) 17.03.2021

Президент Володимир Зеленський прагне ще цього року запустити в космос український супутник "Січ-2-30" на честь 30-річчя незалежності України. Відправку хочуть доручити компанії Ілона Маска SpaceX. DW з'ясовувала, чи вартий власний супутник багатомільйонних витрат.

Мораторій на продаж землі: чи є надія на скасування

Мораторій на продаж землі: чи є надія на скасування 20.12.2018

Верховна Рада 20 грудня розгляне продовження мораторію на продаж землі. Ми зібрали факти про те, чому в Україні досі не можна вільно продати землю, яких збитків це завдає землевласникам.
Ветерани війни на Донбасі вимагають землю

Ветерани війни на Донбасі вимагають землю 11.01.2018

У відповідь на припинення виділення земельних ділянок учасникам АТО ветеранські організації провели попереджувальну акцію і оголосили про підготовку масштабного всеукраїнського протесту.
Від біткоїна до е-декларацій: чому технологія блокчейн несе революційні зміни?

Від біткоїна до е-декларацій: чому технологія блокчейн несе революційні зміни? 20.12.2017

Зараження вірусом-вимагачем Petya чи скандалу з НАЗК щодо фальсифікацій е-декларацій можна було б уникнути, якби застосовувалась технологія блокчейн, запевняють експерти. Що це таке й які перспективи має в Україні?

Для протидії корупції в Україні хочуть відкрити доступ до держреєстрів

Для протидії корупції в Україні хочуть відкрити доступ до держреєстрів 12.05.2015

За основу Верховною Радою прийнято законопроект, який передбачає відкриття інформації реєстру транспортних засобів, а також пошук даних про нерухоме майно за його власником.
Чого українцям чекати від вільного продажу землі

Чого українцям чекати від вільного продажу землі 29.06.2011

З початку 2012 року в Україні планують запровадити вільний продаж землі сільськогосподарського призначення. Тим часом, українські фермери через невизначеність вже побоюються сіяти озимі.

Закону про земельний кадастр сприяє формуванню цивілізованого ринку землі в Україні 21.03.2007