Йохім Ґаук - німецький політик, євангельський теолог.

Йоахім Ґаук обіймав з березня 2012-го року до березня 2017 року посаду федерального президента Німеччини. З 1990 до 2000 року він був першим федеральним уповноваженим з дослідження архівів служби державної безпеки колишньої Німецької Демократичної Республіки. У часи НДР Ґаук був протестантським пастором і одним з лідерів правозахисного руху.