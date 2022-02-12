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Йоахім Ґаук

Йохім Ґаук - німецький політик, євангельський теолог.

Йоахім Ґаук обіймав з березня 2012-го року до березня 2017 року посаду федерального президента Німеччини. З 1990 до 2000 року він був першим федеральним уповноваженим з дослідження архівів служби державної безпеки колишньої Німецької Демократичної Республіки. У часи НДР Ґаук був протестантським пастором і одним з лідерів правозахисного руху.

Як обирають президента Німеччини, його повноваження і завдання

Як обирають президента Німеччини, його повноваження і завдання 12.02.2022

13 лютого у ФРН відбудуться вибори президента. Главу держави обирають Федеральні збори, які скликаються винятково з цією метою. Утім, з історичних причин президент Німеччини має радше тільки представницькі функції.
Туск і Ґаук застерегли щодо агресивної політики Путіна

Туск і Ґаук застерегли щодо "агресивної політики" Путіна 01.12.2019

Підтримка України - в інтересах Європи, а європейська безпека важливіша за короткострокові інтереси щодо Росії, наголосив Дональд Туск під час вручення йому премії імені Маріон Денгофф.
Перезавантаження відносин? Навіщо Штайнмаєр поїхав до Москви

Перезавантаження відносин? Навіщо Штайнмаєр поїхав до Москви 25.10.2017

Франк-Вальтер Штайнмаєр поновлює традицію візитів німецьких президентів до Росії. Та про нормалізацію німецько-російських відносин при цьому ще не йдеться. Подробиці від DW.
Барак Обама отримав Премію німецьких ЗМІ

Барак Обама отримав Премію німецьких ЗМІ 25.05.2017

Журі Премії німецьких ЗМІ назвало колишнього президента США громадянином світу, який залучав людей до своєї мрії про кращий світ.

В Ізраїлі вшанували пам'ять жертв Голокосту

В Ізраїлі вшанували пам'ять жертв Голокосту 24.04.2017

Офіційна церемонія вшанування пройшла в меморіальному центрі Катастрофи європейського єврейства в Єрусалимі. Керівництво Ізраїлю закликало світ не мовчати, коли йдеться про брутальні злочини.
Cпершу присяга, потім промова: особливості інавгурації президента в Німеччині

Cпершу присяга, потім промова: особливості інавгурації президента в Німеччині 22.03.2017

Через три дні після фактичного вступу на посаду федеральний президент ФРН складає присягу. Після цього він наголошує на важливих для нього темах у своїй промові. Інавгурація запланована на 22 березня.

Йоахім Ґаук передав президентську владу у ФРН Франку-Вальтеру Штайнмаєру

Йоахім Ґаук передав президентську владу у ФРН Франку-Вальтеру Штайнмаєру 19.03.2017

Церемонія передачі влади відбулася в неділю, 19 березня, у президентському палаці Бельвю у Берліні за участі Франка-Вальтера Штайнмаєра, Йоахіма Ґаука та їхніх дружин.

У Берліні відбулися урочистості з нагоди завершення президентства Ґаука

У Берліні відбулися урочистості з нагоди завершення президентства Ґаука 17.03.2017

Йоахім Ґаук залишає посаду глави ФРН. 77-річний політик був федеральним президентом з 2012 року. Його наступником став Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Президенти Німеччини та Австрії закликали протистояти націоналістичним тенденціям в Європі

Президенти Німеччини та Австрії закликали протистояти націоналістичним тенденціям в Європі 03.03.2017

За словами Йоахіма Ґаука, націоналістичним тенденціям потрібно протиставити "Європу солідарності". Александер Ван дер Беллен назвав національний суверенітет в сьогоднішньому світі - "ілюзією".

Штайнмаєра обрано президентом: квіти, оплески і слова надії (12.02.2012) 12.02.2017

Колишнього міністра закордонних справ Франка-Вальтера Штайнмаєра обрали президентом Німеччини. Як це відбулося і які знамениті персони несподівано взяли участь у виборах.

Новообраний президент Штайнмаєр: прагматичний, наполегливий, популярний

Новообраний президент Штайнмаєр: прагматичний, наполегливий, популярний 12.02.2017

Франка-Вальтера Штайнмаєра обрали новим федеральним президентом Німеччини. Соціал-демократ і довгожитель німецької політики користується популярністю в народі. Яким був його шлях до посади?

В чому особлива роль президента Німеччини? (10.02.2017) 10.02.2017

Федеральний президент - найвища посада у Німеччині. Водночас глава держави має лише представницькі функції. Однак у часи фейкових новин, популістських рухів і невизначеності, роль президента набуває особливого значення.
Ґаук пообіцяв підтримку країнам Балтії

Ґаук пообіцяв підтримку країнам Балтії 09.02.2017

Президент ФРН Йоахім Ґаук висловив солідарність з Латвією, Литвою та Естонією та пообіцяв їм підтримку в гарантуванні безпеки. Конфлікт з Росією через ситуацію на Донбасі він назвав таким, що "викликає стривоженість".
Президент ФРН закликав Європу до чіткої позиції щодо політики Трампа

Президент ФРН закликав Європу до чіткої позиції щодо політики Трампа 04.02.2017

Йоахім Ґаук звернувся до політиків із закликом спілкуватися з людьми зрозумілою мовою та схвалив зростання міжнародної відповідальності Німеччини.
У Німеччині визначили дату виборів до Бундестагу

У Німеччині визначили дату виборів до Бундестагу 24.01.2017

Парламентські вибориу ФРН відбудуться 24 вересня. За цю дату висловилися майже всі федеральні землі.

Як попрощався президент ФРН (18.01.2016) 18.01.2017

Федеральний президент Німеччини Йоахім Ґаук виступив з прощальною промовою. Він вирішив не балотуватися на другий термін. За 5 років свого президентства Ґаук став моральним авторитетом для нації.

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