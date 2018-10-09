З початку року в Афганістані загинуло 2,8 тисячі цивільних - ООН

Цивільне населення Афганістану дедалі більше потерпає від частих терактів, збройних сутичок між урядовими військами та ворожими до уряду сил і внаслідок авіаударів сил США та Афганістану. Лише впродовж дев'яти місяців 2018 року в Афганістані внаслідок цих перелічених чинників загинуло 2798 мирних жителів. Таку статистику містить оприлюднена в середу, 10 жовтня, доповідь Місії ООН зі сприяння Афганістану (МООНСА).

Цьогорічна кількість смертей серед мирних жителів на п'ять відсотків перевищує торішній показник, запевняють автори доповіді. Лише в результаті терактів загинуло 714 мирних жителів, що на 46 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року. Натомість кількість загиблих цивільних унаслідок боїв та наземних операцій урядових військ скоротилася більш ніж на чверть, опустившись до 650 осіб.

Зазначається, що значно зросла кількість жертв авіаударів американських і афганських військово-повітряних сил. Станом на кінець вересня в результаті обстрілів з повітря загинуло 313 людей, ще 336 отримали поранення. Такі цифри на 39 відсотків перевищують дані, зафіксовані роком раніше.

Щодо загальної кількості поранених цивільних осіб, то вона знизилася приблизно на три відсотки - до 5252. Автори доповіді стверджують, що 35 відсотків жертв серед цивільного населення припадає на дії бойовиків радикального ісламістського руху "Талібан". За 25 відсотків загиблих та поранених цивільних несе відповідальність терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІД). Ще 22 відсотки жертв серед мирних жителів - результат операцій урядових військ та їхніх союзників, стверджується в доповіді.

У 2017 році в Афганістан учетверте рік поспіль зафіксували 10 000 убитих або поранених мирних жителів. При цьому Місія ООН для підтвердження кожної зареєстрованої смерті використовує не менше трьох незалежних джерел.