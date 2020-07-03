З посвідчень особи у Нідерландах приберуть стать

Посвідчення особи громадян Нідерландів в майбутньому не міститимуть позначення статі через "неважливість" цієї інформації. Цей параметр планується виключити з посвідчень особи у 2024-2025 роках. Про це йдеться в листі міністерки освіти, культури і науки Нідерландів Інгрід ван Енгелсховен, відправленому в суботу, 4 липня до парламента країни.

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За її словами, таким чином уряд хоче "там, де це можливо, відмовитися від необов'язкової реєстрації статі". Замість цього громадяни повинні "створити свою власну ідентичність і жити в повній свободі і безпеці", пояснила міністерка.

ЛГБТ-спільнота вітає відмову від позначення статі

У листі ван Енгелсховен підкреслила, що Нідерланди не є першою країною в світі, яка запровадить гендерно-нейтральні посвідчення особи: стать в таких документах не вказується і в ФРН. Водночас в закордонних паспортах категорія статі залишиться через правила ЄС.

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Нідерландське об'єднання захисту прав лесбіянок, геїв, бісексуалів, трансгендерів і інтерсексуалів привітало плани уряду. "Це чудова новина для людей, які щодня стикаються з проблемами через такі позначення в їхніх документах", - йдеться в заяві.

"І це також хороша новина для тих, хто вважає, що вміст вашої білизни не турбує уряд або владу", - цитує заяву організації агенція AFP. Нагадаємо, перший крок до визнання третьої статі Нідерланди зробили в 2018 році, коли інтерсексуали отримали право не вказувати себе як чоловіка або жінку в своєму свідоцтві про народження.