З жовтня мовлення для Криму і ОРДЛО буде на 75% українською мовою

Від жовтня 2018 року 75 відсотків радіо- та телепередач, які українські ЗМІ транслюють на непідконтрольні Києву території Донецької та Луганської областей, а також анексований Крим, будуть україномовними. Про це в неділю, 22 липня, заявив член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський в ефірі радіо "Крим.Реалії".

"Ми мовимо не на ті території, які ми вкрали в Росії, а на ті, які Росія вкрала в України. І українська мова не є проблемною, я кажу вам це як кримчанин. Якщо ви отримуєте доступ до якісної журналістики, то мова не має значення", - додав Костинський.

За словами представника Нацради, нині законодавство України дозволяє мовити будь-якою мовою - "головне, щоб це були українські передачі, національний продукт, європейський продукт" - для цього є відповідні квоти.

За кілька днів до цього Нацрада України з питань телебачення і радіомовлення видала шістьом ЗМІ дозволи на тимчасове мовлення в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), а також у Криму. Термін дії дозволів - один рік.

Дозволи отримали Чорноморська телерадіокомпанія, UA:Крим, 5 канал, телеканал "Прямий", Вільне радіо та Страна ЧМ, повідомляє "Крим.Реалії". Раніше подібні документи для мовлення отримала 21 українська телерадіоорганізація, вказано на сайті Нацради.

Згідно з законом України "Про телебачення і радіомовлення", передачі або фільми державною мовою повинні становити не менше 75 відсотків у загальному тижневому обсязі мовлення регіональних і загальнонаціональних телерадіоорганізацій.