Зґвалтування і тортури у Кагарлику: поліцейським вручили підозри
Слідчі ДБР повідомили про підозру двом поліцейським, яких звинувачують у зґвалтуванні жінки та побитті чоловіка. Суд просять взяти їх під варту без альтернативи застави.
Слідчі ДБР повідомили про підозру двом поліцейським, яких звинувачують у зґвалтуванні жінки та побитті чоловіка.
Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру оперуповноваженому та начальнику одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУ Нацполіції в Київській області у зґвалтуванні жінки та побитті чоловіка, повідомляє у вівторок, 26 травня, пресслужба ДБР.
Так, оперуповноважений підозрюється у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб. Начальник одного з секторів Кагарлицького ВП підозрюється у співучасті у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб та перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувались насильством.
Наразі слідчими ДБР підготовлено клопотання про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Згідно з фото, які оприлюднив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на сторінці у Facebook, колишні співробітники поліції, підозрювані у зґвалтуванні, тортурах та побиттях - це Микола К. та Сергій С.
Геращенко стверджує, що на підозрюваних "очікує суд та справедливе покарання у вигляді позбавлення волі на тривалий термін". "Зазначу також, що реакція поліції на повідомлення про насильство і тортури в Кагарлицькому відділенні поліції була блискавичною", - наголосив заступник міністра МВС.
У МВС не бачать підстав для відставки Авакова
У понеділок, 25 травня, Геращенко в ефірі телеканалу "1+1" заявив, що зґвалтування поліцейськими жінки в Кагарлику не є ґрунтовною підставою для відставки глави МВС Арсена Авакова.
На запитання журналіста про те, чи не планує Аваков піти у відставку у зв'язку зі скандалом у Кагарлику, Геращенко відповів: "Ви знаєте, я вважаю, що в цьому випадку таке рішення необґрунтоване. Ми будуємо систему, при якій вона реагує на подібні події. Ще раз підкреслю: до Майдану подібні дії приховували. У нас же позиція - і це як раз результат роботи міністра внутрішніх справ - у нас повна нетерпимість до катувань і насильства. Миттєва реакція на те, щоб притягати до відповідальності таких людей", - заявив заступник глави МВС.
Вдягали протигаз і ґвалтували
Як повідомлялося, за інформацією ДБР, в ніч на 24 травня оперуповноважений одного з секторів Кагарлицького відділення поліції у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Правоохоронець вдягав протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою жінки, після чого кілька разів зґвалтував її.
Крім цього, правоохоронці застосували фізичну силу до чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділу поліції. Погрожуючи потерпілому зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові гумовим кийком, надягали протигаз та стріляли із пістолета табельної зброї над головою. "У результаті вказаних дій потерпілий отримав переломи ребер та носа", - зазначають у ДБР.
Круті "тачки" німецької поліції
Розповідь про поліцейську техніку у Німеччині ми почнемо з почесного ескорту. Глав держав під час офіційних візитів до ФРН супроводжують 15 німецьких мотоциклістів на BMW. Під час неофіційних - 7. За протоколом, ескорти також передбачені очільникам іноземних парламентів, головам урядів та МЗС - 3, 5 або 7 мотоциклів у залежності від статусу візиту.
Круті "тачки" німецької поліції
Патрульні поліцейські у Німеччині їздять на седанах, універсалах і мікроавтобусах різних виробників. Основним кольором кузова протягом довгого часу був білий, але потім стали також замовляти машини сріблястого лакування, які після оновлення автопарку легше продати. Другим кольором в комбінаціі раніше був зелений, але потім в Німеччині перейшли на синій - рекомендований як стандартний у ЄС.
Круті "тачки" німецької поліції
Для прихованого патрулювання на автобанах поліція має спеціально обладнані потужні автомобілі, здатні наздогнати будь-яку спортивну машину. У потоці вони певний час нічим себе не видають, поки не буде зафіксовано правопорушення. А ось часи, коли в Німеччині можна було побачити такі поліцейські Porsche, вже давно минули. Цей списали в 2007 році. Втім ...
Круті "тачки" німецької поліції
.. Деякі поліцейські на таких машинах все ж їздять, але лише не справжні, а ті, що несуть службу в популярному автодорожньому серіалі німецької телекомпанії RTL про спецзагін "Кобра 11" (Alarm für Cobra 11). Це спортивний кросовер Porsche Cayenne.
Круті "тачки" німецької поліції
У містах федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія вже з'явилися поліцейські електромобілі Renault Twizy. Вони призначені для кур'єрських поїздок. Проте цими новинками світового автопрому "електрифікація" німецької поліції не закінчується.
Круті "тачки" німецької поліції
У деяких містах Німеччини можна зустріти поліцейських на електроскутерах - зокрема, у гессенському Касселі.
Круті "тачки" німецької поліції
На цій фотографії - перший в Німеччині поліцейський електроцикл моделі Zero FX. Він використовується на острові Боркум - популярному курорті на Північному морі.
Круті "тачки" німецької поліції
Завершуючи тему двохколесних транспортних засобів, зауважимо, що в Німеччині також зустрінеш спеціальні поліцейські патрулі на велосипедах. Багато німецьких велосипедистів їздять як заманеться, тож велополіцейським вистачає роботи.
Круті "тачки" німецької поліції
А тепер здіймаємось у небо ... У Німеччині є більше сотні поліцейських гелікоптерів. Велика частина з них перебуває у розпорядженні федеральної поліції (Bundespolizei) - 62, інші - у різних федеральних землях: наприклад, 8 - в Баварії, 6 - в Баден-Вюртемберзі, 2 - у Тюрінгії ...
Круті "тачки" німецької поліції
Частина завдань, заради яких раніше доводилося піднімати у повітря поліцейські гелікоптери, тепер вирішується за допомогою дронів. Їх використовують, наприклад, для вивчення місць злочинів чи пригод, пошуку зниклих людей, а також для спостереження за масовими заходами. На відміну від військових дронів, поліцейські мультикоптери не озброєні.
Круті "тачки" німецької поліції
Що з річками та озерами? Одна з останніх новинок - такі гідроцикли, які зараз випробовує поліція у Гамбурзі. Вони призначені для швидкого реагування у разі терористичних актів або інших надзвичайних ситуацій на річках Ельба або Альстер.
Круті "тачки" німецької поліції
На відміну від нових гідроциклів, такі катери вже давно у розпорядженні німецької поліції. Цей служить на Рейні у місті Дуйсбург, де розміщений найбільший річковий порт Європи. Він оснащений 560-сильним двигуном та може розганятися до 60 кілометрів на годину.
Круті "тачки" німецької поліції
Завершимо огляд спецтехнікою. 17-тонний бронеавтомобіль спецназу Survivor R розрахований на десятьох людей, включаючи водія. Вартість в залежності від комплектації - від 300 до 500 тисяч євро.
Круті "тачки" німецької поліції
Такі машини виробляє американська фірма Patriot 3. Ця фотографія була зроблена в 2017 році в Кельні перед початком обшуку в одному з тамтешніх мотоклубів, на територію якого через міцні залізні ґрати поліцейські потрапили завдяки висувній гідравлічній рампі. Ця машина також може використовуватися для штурму захоплених літаків.
Круті "тачки" німецької поліції
А цей гігант - поліцейський водомет WAWE 10. Перша така модель надійшла на озброєння німецької поліції у 2010 році. Усього замовлено півсотні WAWE 10 вартістю 900 тисяч євро кожен. Останній повинен бути переданий поліції в наступному році. Водомети оснащені 400-сильним двигуном і баками на 10 тисяч літрів води.