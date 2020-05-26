Зґвалтування і тортури у Кагарлику: поліцейським вручили підозри

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру оперуповноваженому та начальнику одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУ Нацполіції в Київській області у зґвалтуванні жінки та побитті чоловіка, повідомляє у вівторок, 26 травня, пресслужба ДБР.

Так, оперуповноважений підозрюється у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб. Начальник одного з секторів Кагарлицького ВП підозрюється у співучасті у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб та перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувались насильством.

Наразі слідчими ДБР підготовлено клопотання про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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Згідно з фото, які оприлюднив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на сторінці у Facebook, колишні співробітники поліції, підозрювані у зґвалтуванні, тортурах та побиттях - це Микола К. та Сергій С.

Геращенко стверджує, що на підозрюваних "очікує суд та справедливе покарання у вигляді позбавлення волі на тривалий термін". "Зазначу також, що реакція поліції на повідомлення про насильство і тортури в Кагарлицькому відділенні поліції була блискавичною", - наголосив заступник міністра МВС.

У МВС не бачать підстав для відставки Авакова

У понеділок, 25 травня, Геращенко в ефірі телеканалу "1+1" заявив, що зґвалтування поліцейськими жінки в Кагарлику не є ґрунтовною підставою для відставки глави МВС Арсена Авакова.

На запитання журналіста про те, чи не планує Аваков піти у відставку у зв'язку зі скандалом у Кагарлику, Геращенко відповів: "Ви знаєте, я вважаю, що в цьому випадку таке рішення необґрунтоване. Ми будуємо систему, при якій вона реагує на подібні події. Ще раз підкреслю: до Майдану подібні дії приховували. У нас же позиція - і це як раз результат роботи міністра внутрішніх справ - у нас повна нетерпимість до катувань і насильства. Миттєва реакція на те, щоб притягати до відповідальності таких людей", - заявив заступник глави МВС.

Вдягали протигаз і ґвалтували

Як повідомлялося, за інформацією ДБР, в ніч на 24 травня оперуповноважений одного з секторів Кагарлицького відділення поліції у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Правоохоронець вдягав протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою жінки, після чого кілька разів зґвалтував її.

Крім цього, правоохоронці застосували фізичну силу до чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділу поліції. Погрожуючи потерпілому зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові гумовим кийком, надягали протигаз та стріляли із пістолета табельної зброї над головою. "У результаті вказаних дій потерпілий отримав переломи ребер та носа", - зазначають у ДБР.