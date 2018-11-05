 Зі Швейцарії - під чесне слово: карколомне звільнення Миколи Гути | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 07.11.2018

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Україна

Зі Швейцарії - під чесне слово: карколомне звільнення Миколи Гути

Агробарон Микола Гута 4 роки переховувався у Швейцарії. Після екстрадиції в Україну екс-співвласника агрохолдингу "Мрія" відпустили під чесне слово. Його підозрюють у шахрайстві на 800 мільйонів гривень.

Українське правосуддя: переховувався чотири роки і вийшов під чесне слово

Українське правосуддя: переховувався чотири роки і вийшов під чесне слово

Правоохоронні органи України підозрюють Миколу Гуту у масштабному шахрайстві: розкраданні майже 800 мільйонів гривень, залучених на міжнародних фінансових ринках у іноземних інвесторів під розвиток бізнесу холдингу "Мрія". Ошукані кредитори заявляють, що сума завданих Гутою збитків перевищує 200 мільйонів доларів, які колишній керівник холдингу, імовірно, вивів на підконтрольні офшорні рахунки.

Днями, 5 листопада його, завершилася епопея щодо його екстрадиції на батьківщину. Видача правоохоронним органам України стала можливо після того, як у вересні Федеральний адміністративний суд відхилив скаргу Гути на відмову у наданні притулку у Швейцарії, видану компетентними органами країни. Гута наполягав, що українські правоохоронні органи переслідують його "з політичних мотивів".

Зобов'язання у сім тисяч гривень

Попри те, що Микола Гута чотири роки всіма доступними юридичними методами пручався видачі Україні, по поверненню на батьківщину, він одразу вийшов на волю: причому, без застави або електронного браслета, а під чесне слово. Як повідомив DW речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко, Шевченківський районний суд 6 листопада відпустив Гуту під особисте зобов'язання. "Тобто, він сам відповідає за себе", - уточнив Лисенко. Особисте зобов'язання, як правило, передбачає, що підозрюваний здає закордонний паспорт і зобов'язується не залишати межі визначеного населенного пункту. У разі порушення загрожує штраф: від 900 до близько 7 тисяч гривень. 

Рішення суду станом на 7 листопада недоступне у відкритих реєстрах. Отже, аргументи суду на користь такого запобіжного заходу залишається загадкою. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу, запобіжний захід обирається з урахуванням ризиків втечі або перешкоджання слідству. При цьому зазвичай враховується тяжкість інкримінованого злочину. Як повідомили раніше у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ), яке раніше розслідувало справу Миколи Гути, йому загрожує від 5 до 12 років ув'язнення. Тобто, йдеться про тяжкий злочин для якого більш звичним у судовій практиці запобіжним заходом є крупна грошова застава або електронний браслет.

Несподіване повернення

Після відмови у притулку у Гути залишався останній шанс залишитися у Швейцарії або принаймні ще на декілька місяців затягнути питання екстрадиції: скарга до Федеарльного суду. І втікач скористався ним: 15 жовтня Гута подав скаргу до Федерального суду Швейцарії з вимогою скасувати дозвіл на екстрадицію. Однак вже за декілька днів стався несподіваний поворот. "19 жовтня скаргу було відкликано", - повідомило у відповідь на запит DW Федеральне відомство юстиції Швейцарії.

Отже, Микола Гута фактично добровільно повернувся в Україну. Вочевидь, між 15 і 19 жовтня сталося щось, що змусило його після років боротьби з екстрадицією, змінити свою думку. Утім, про угоду зі слідством, схоже, офіційно поки не йдеться. Речник ГПУ Лисенко зазначив, що це питання вирішуватиметься в ході досудового розслідування.

Звільнення без застави - не перше неординарне судове рішення у справі Миколи Гути. Раніше адвокатам втікача вже вдавалося домагатися проміжних рішень щодо скасування ордеру на арешт. Крім того, суди подекуди відмовляли слідчим в арешті сільськогосподарської техніки, яку перед втечею Гута і його спільники незаконно вивели з власності холдингу і сховали від кредиторів. Рішення на користь Гути виносилися подекуди суто з формальних підстав. Наприклад, через подання слідчими незавірених копій документів.

Переховуючись у Швейцарії, Микола Гута намагався продати свою німецьку віллу за 13 мільйонів євро

Переховуючись у Швейцарії, Микола Гута намагався продати свою німецьку віллу за 13 мільйонів євро

Гроші Гути у Німеччині

Частина імовірно виведених Миколою Гутою коштів "Мрії", вочевидь, опинилася у Німеччині. Як засвідчило розслідування DW, у період, на який припадає інкриміноване Миколі Гуті розкрадання грошей інвесторів, агробарон збудував розкішну віллу у курортному баварському містечку Гарміш-Партненкірхен. Фінансування будівництва, як свідчать наявні у DW документи, організовував на той час фінансовий директор холдингу Андрій Буряк. Його підпис стоїть під низкою кредитних угод між офшорною фірмою Миколи Гути і кіпрською фірмою, на яку була оформлена вілла.

Водночас, адвокат Гути Антон Москаленко у листі на адресу DW, коментуючи розслідування, назвав інформацію "недостовірною та образливою". Факти, наведені у розслідуванні, утім, у листі спростовані не були. Прохання DW про коментар Миколи Гути, передане через адвоката, залишилося без відповіді.

На будівництво вілли у Баварії, імовірно, могли бути використані кошти холдингу Мрія

На будівництво вілли у Баварії, імовірно, могли бути використані кошти холдингу "Мрія"

Знижка на нерухомість

Невдовзі після виходу розслідування DW, суд на Кіпрі за позовом кредиторів "Мрії" виніс рішення про заборону на продаж вілли у Гарміш-Партенкірхені. Таким чином останньої миті було зірвано продаж елітної нерухомості українському торгівельному магнату Віктору Карачуну. Як з'ясувала DW, співвласник найбільшої в Україні мережі супермаркетів "АТБ", домовився з Гутою про купівлю вілли за 8,6 мільйона євро. Знижка у понад 4 мільйони євро, вочевидь, стала наслідком оприлюднення інформації про те, що власник вілли звинувачується у шахрайстві.

  • Österreich Semmering (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Sporthotel у Земмерінгу

    Sporthotel у традиційному курортному містечку Земмерінг з 2013 року належить українським інвесторам з Panhans Holding Group GmbH. Цій групі у Земмерінгу належать загалом чотири готелі.

  • Ringhotel у Земмерінгу

    Українська нерухомість Австрії

    Проблемна інвестиція Ringhotel

    Дотепер інвестиції українців у Земмерінгу виявилися провальними. За п'ять років вони принесли багатомільйонні збитки. Ringhotel, так само як і санаторій, який також купили інвестори з України, деякий час тому закрився як нерентабельний.

  • Skikurort Semmering in Österreich (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    "Гранд отель Панганс"

    Grand Hotel Panhans - найбільший з чотирьох готелів, які купили українці у Земмерінгу. У зв'язку з його купівлею 2012 року ведеться слідство за підозрою у відмиванні грошей. Українські інвестиції пов'язані з власниками гірськолижного курорту "Буковель".

  • Österreich Wien - Hotel Prinz Eugen (DW/L. Akryshora)

    Українська нерухомість Австрії

    Готель Prinz Eugen

    Інвестують у готельний бізнес і інші українці. Prinz Eugen - один з двох готелів у Відні, які належать групі вихідців з Донецька. Співвласницею готелю є Світлана Ємельянова - колишня дружина судді Вищого господарського суду України Артура Ємельянова. За готель українці заплатили 4,5 мільйона євро. На момент купівлі готелю 2012 року, подружжя ще було у шлюбі.

  • Österreich Wien - Hotel Kavalier (DW/L. Akryshora)

    Українська нерухомість Австрії

    Готель Kavalier

    Ще 4,5 мільйона Світлана Ємельянова і партнери витратили на купівлю готелю Kavalier - так само у грудні 2012 року. 2015 року Ліхтенштейн заморозив 13 мільйонів швейцарських франків на рахунках Ємельянової за підозрою у відмиванні коштів. Ліхтенштейнці припускали, що гроші пов'язані з незаконною діяльністю судді Ємельянова. Утім, українська прокуратура не надала доказів і гроші розморозили.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Маєток Клюєвих

    Колишній депутат від Партії регіонів Сергій Клюєв з родиною має помешкання у містечку Тульбінґеркоґель поблизу Відня. Формально Клюєви винаймають цю віллу площею у 558 кв. метрів у компанії GBM Handels- und Vertretungs GmbH, що входила до групи компаній Кюєвих SLAV.

  • Wien Gasometer (Imago/viennaslide)

    Українська нерухомість Австрії

    "Газометр" Клюєвих

    2006 року брати Андрій і Сергій Клюєви купили два з чотирьох корпусів комплексу "Газометр". Зіркова команда архітекторів перетворила історичні будівлі з газових резервуарів на елітну ділову і житлову нерухомість. 2015 року Клюєви продали цей актив за 15 мільйонів євро, обійшовши санкції ЄС за допомогою офшорів.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Квартирне питання: Азаров купує квариру Клюєва

    2010 року підконтрольна Клюєву-молодшому компанія GBM продала за 650 тисяч євро будинок у цьому віденському житловому комплексі іншому депутату Партії регіонів - Олексію Азарову.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Вілла Азарова-молодшого

    Як і інша нерухомість Олексія Азарова, ця вілла у затишному районі Деблінґ оформлена на компанію L.A.D.A. Holding Anstalt з Ліхтенштейна. Азаров заплатив за будинок 2,1 мільйона євро. 2016 року, за повідомленнями австрійської преси, вілла продавалася за 5 мільйонів євро. Утім, згідно з документами, досі не продана.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Колишня ділянка Азарова

    До вілли Азарова-молодшого на Штрельґассе у Відні примикає ділянка площею у 12 соток на вулиці Цукеркандльґассе, яка також належала українцеві. Раніше тут був старовинний маєток. 2015 року, щойно з сина екс-прем'єра зняли санкції ЄС, він продав його. Нові власники знесли будинок і будують тут комплекс на 12 квартир. Ще неіснуючі помешкання вже частково продані, квартири коштуть до 1,4 млн. євро.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Ласі шматки для ріелторів

    У престижних, тихих і зелених районах Відня земельні ділянки - ласі шматки для торгівців нерухомістю. На цьому місці донедавна стояв старовинний будинок у цілком пристойному стані. Його викупила фірма, яка спеціалізується на продажі віденських квартир багатіям зі Східної Європи і... зруйнувала. Вочевидь, невдовзі тут постане багатоквартирний будинок.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Газова нерухомість Азарова-Курченка

    Три квартири у цьому будинку на Вурцінґерґассе також належали Азаровим. 2015 року нерухомість оформили на фірму Geolog Gas- and Oil Trading, яка торік перебрала контроль над мережею газових заправок у Німеччині. Раніше заправки належали Олексію Азарову і "младоолігарху" часів Януковича Сергію Курченку. Сьогодні власником заправок і нерухомості виступає партнер Курченка Костянтин Пивоваров.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Угода на 20 мільйонів

    Цей будинок у самому центрі Відня тривалий час належав мільярдеру Дмитру Фірташу. Декілька років тому він продав цю нерухомість за 20,5 мільйона євро. Після ремонту майже всі квартири у будинку розкупили заможні українці і росіяни. Одна з останніх вільних квартир площею 250 кв. метрів коштує 3,5 мільйони євро.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Житло Дмитра Фірташа

    Сам мільярдер, за даними австрійської преси, проживає у цій віллі на 1300 квадратів у районі Гітцінґ, поблизу імператорського палацу і парку Шенбрунн. Власник підтвердив: її орендує дружина олігарха Лада Фірташ. 2009 року інвестор купив будинок за 4,5 мільйона євро у колишнього зятя президента Казахстану Рахата Алієва. Кілька років тому розкішно облаштована вілла продавалася за 25 мільйонів євро.

  • Skikurort Semmering in Österreich (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Непримітні фірми, анонімна нерухомість

    Українці є власниками сотень фірм в Австрії. Чимало з них створені виключно для оформлення прав власності на нерухомість. Показовими є декілька фірм, зареєстрованих у цій непримітній будівлі у промзоні на околиці Відня. Засновником і дикретором є українець Віктор Б. Спавжні власники ховаються за офшорами у Белізі і на Кіпрі. У нерухомість через фірми-фантоми вкладено близько 20 мільйонів євро.

    Автор: Євген Тейзе


DW.COM

Підозра у шахрайстві: Україні видали власника найдорожчої вілли Німеччини

Швейцарія видала Україні підозрюваного у масштабному шахрайстві колишнього агробарона Миколу Гуту. За звинуваченням у розкраданні коштів міжнародних інвесторів агрохолдингу "Мрія" Гуті загрожує до 12 років ув'язнення. (06.11.2018)  

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Докладно

Українське правосуддя: переховувався чотири роки і вийшов під чесне слово

Звільнення за копійки: диво Миколи Гути

Після екстрадиції на батьківщину екс-співвласника агрохолдингу "Мрія" відпустили під чесне слово. 

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