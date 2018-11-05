Зі Швейцарії - під чесне слово: карколомне звільнення Миколи Гути

Правоохоронні органи України підозрюють Миколу Гуту у масштабному шахрайстві: розкраданні майже 800 мільйонів гривень, залучених на міжнародних фінансових ринках у іноземних інвесторів під розвиток бізнесу холдингу "Мрія". Ошукані кредитори заявляють, що сума завданих Гутою збитків перевищує 200 мільйонів доларів, які колишній керівник холдингу, імовірно, вивів на підконтрольні офшорні рахунки.

Днями, 5 листопада його, завершилася епопея щодо його екстрадиції на батьківщину. Видача правоохоронним органам України стала можливо після того, як у вересні Федеральний адміністративний суд відхилив скаргу Гути на відмову у наданні притулку у Швейцарії, видану компетентними органами країни. Гута наполягав, що українські правоохоронні органи переслідують його "з політичних мотивів".

Зобов'язання у сім тисяч гривень

Попри те, що Микола Гута чотири роки всіма доступними юридичними методами пручався видачі Україні, по поверненню на батьківщину, він одразу вийшов на волю: причому, без застави або електронного браслета, а під чесне слово. Як повідомив DW речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко, Шевченківський районний суд 6 листопада відпустив Гуту під особисте зобов'язання. "Тобто, він сам відповідає за себе", - уточнив Лисенко. Особисте зобов'язання, як правило, передбачає, що підозрюваний здає закордонний паспорт і зобов'язується не залишати межі визначеного населенного пункту. У разі порушення загрожує штраф: від 900 до близько 7 тисяч гривень.

Рішення суду станом на 7 листопада недоступне у відкритих реєстрах. Отже, аргументи суду на користь такого запобіжного заходу залишається загадкою. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу, запобіжний захід обирається з урахуванням ризиків втечі або перешкоджання слідству. При цьому зазвичай враховується тяжкість інкримінованого злочину. Як повідомили раніше у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ), яке раніше розслідувало справу Миколи Гути, йому загрожує від 5 до 12 років ув'язнення. Тобто, йдеться про тяжкий злочин для якого більш звичним у судовій практиці запобіжним заходом є крупна грошова застава або електронний браслет.

Несподіване повернення

Після відмови у притулку у Гути залишався останній шанс залишитися у Швейцарії або принаймні ще на декілька місяців затягнути питання екстрадиції: скарга до Федеарльного суду. І втікач скористався ним: 15 жовтня Гута подав скаргу до Федерального суду Швейцарії з вимогою скасувати дозвіл на екстрадицію. Однак вже за декілька днів стався несподіваний поворот. "19 жовтня скаргу було відкликано", - повідомило у відповідь на запит DW Федеральне відомство юстиції Швейцарії.

Отже, Микола Гута фактично добровільно повернувся в Україну. Вочевидь, між 15 і 19 жовтня сталося щось, що змусило його після років боротьби з екстрадицією, змінити свою думку. Утім, про угоду зі слідством, схоже, офіційно поки не йдеться. Речник ГПУ Лисенко зазначив, що це питання вирішуватиметься в ході досудового розслідування.

Звільнення без застави - не перше неординарне судове рішення у справі Миколи Гути. Раніше адвокатам втікача вже вдавалося домагатися проміжних рішень щодо скасування ордеру на арешт. Крім того, суди подекуди відмовляли слідчим в арешті сільськогосподарської техніки, яку перед втечею Гута і його спільники незаконно вивели з власності холдингу і сховали від кредиторів. Рішення на користь Гути виносилися подекуди суто з формальних підстав. Наприклад, через подання слідчими незавірених копій документів.

Переховуючись у Швейцарії, Микола Гута намагався продати свою німецьку віллу за 13 мільйонів євро

Гроші Гути у Німеччині

Частина імовірно виведених Миколою Гутою коштів "Мрії", вочевидь, опинилася у Німеччині. Як засвідчило розслідування DW, у період, на який припадає інкриміноване Миколі Гуті розкрадання грошей інвесторів, агробарон збудував розкішну віллу у курортному баварському містечку Гарміш-Партненкірхен. Фінансування будівництва, як свідчать наявні у DW документи, організовував на той час фінансовий директор холдингу Андрій Буряк. Його підпис стоїть під низкою кредитних угод між офшорною фірмою Миколи Гути і кіпрською фірмою, на яку була оформлена вілла.

Водночас, адвокат Гути Антон Москаленко у листі на адресу DW, коментуючи розслідування, назвав інформацію "недостовірною та образливою". Факти, наведені у розслідуванні, утім, у листі спростовані не були. Прохання DW про коментар Миколи Гути, передане через адвоката, залишилося без відповіді.

На будівництво вілли у Баварії, імовірно, могли бути використані кошти холдингу "Мрія"

Знижка на нерухомість

Невдовзі після виходу розслідування DW, суд на Кіпрі за позовом кредиторів "Мрії" виніс рішення про заборону на продаж вілли у Гарміш-Партенкірхені. Таким чином останньої миті було зірвано продаж елітної нерухомості українському торгівельному магнату Віктору Карачуну. Як з'ясувала DW, співвласник найбільшої в Україні мережі супермаркетів "АТБ", домовився з Гутою про купівлю вілли за 8,6 мільйона євро. Знижка у понад 4 мільйони євро, вочевидь, стала наслідком оприлюднення інформації про те, що власник вілли звинувачується у шахрайстві.