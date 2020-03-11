Зоряна Скалецька

Евакуація з Китаю: чи готова Україна приймати хворих на коронавірус

Небезпека поширення коронавірусу в Україні залишатиметься низькою і після евакуації українців з Китаю. Тим не менш, вона є. Але чи є в Україні де та чим лікувати потенційних хворих?