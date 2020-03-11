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Зоряна Скалецька - міністерка охорони здоров'я України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Зоряна Скалецька".
В уряді Олексія Гончарука, призначеному наприкінці серпня 2019 року, Зоряна Скалецька обійняла посаду міністра охорони здоров'я України. До цього вона працювала доценткою Школи охорони здоров'я "Києво-Могилянської академії".
Міністерка охорони здоров’я України Зоряна Скалецька перебуває на 14-денній обсервації у Нових Санжарах разом з евакуйованими з Китаю українцями. В інтерв’ю DW вона розказала, в яких умовах живе, що їсть та як працює у звичайній кімнаті в санаторії.
Протести і сутички у Нових Санжарах. В яких умовах на карантині перебуватимуть евакуйовані з Китаю українці? Про це та інше в інтерв’ю DW прем’єр-міністр України Олексій Гончарук та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Заблоковані закупівлі ліків для важкохворих, скорочення бюджетних витрат на лікування орфанних хвороб, операцій за кордоном. Команда ексочільниці МОЗу Уляни Супрун заявляє про зрив реформи медицини. Команда нової міністерки Зоряни Скалецької хоче провести ії аудит. Що думають пацієнти?