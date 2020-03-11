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Зоряна Скалецька

Зоряна Скалецька - міністерка охорони здоров'я України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Зоряна Скалецька".

В уряді Олексія Гончарука, призначеному наприкінці серпня 2019 року, Зоряна Скалецька обійняла посаду міністра охорони здоров'я України. До цього вона працювала доценткою Школи охорони здоров'я "Києво-Могилянської академії".

Коронавірус: політики на карантині (11.03.2020) 11.03.2020

Епідемія коронавірусу не оминула високопосадових політиків і навіть президентів. Хто з відомих світових політиків мусив піти на карантин, як депутат Верховної Ради Олег Волошин? Дивіться у добірці DW.
Нові Санжари: спалах гніву без коронавірусу і некомпетентна комунікація (відео)

Нові Санжари: спалах гніву без коронавірусу і некомпетентна комунікація (відео) 25.02.2020

Урядовці запевняють, що евакуація до Нових Санжар на Полтавщині була зваженим рішенням. Однак і місцева влада, і громадські активісти упевнені: в усьому винна некомпетентна комунікація урядовців з селянами.

Зоряна Скалецька на обсервації у Нових Санжарах: Про побут, здоров'я та протести

Зоряна Скалецька на обсервації у Нових Санжарах: Про побут, здоров'я та протести 22.02.2020

Очільниця МОЗ Зоряна Скалецька перебуває на 14-денній обсервації у Нових Санжарах разом з евакуйованими з Китаю. В інтерв’ю DW вона розповіла, в яких умовах живе і як працює у звичайній кімнаті санаторію.
Скалецька: До інформації МОЗ про коронавірус не дослухалися

Скалецька: До інформації МОЗ про коронавірус не дослухалися 22.02.2020

Міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька в інтерв'ю DW заявила, що її відомство проводило багато інформаційних заходів про коронавірус та евакуацію з Уханю, але цю інформацію мало поширювали ЗМІ.

Зоряна Скалецька на карантині у Нових Санжарах: "Це не шоу" (22.02.2020) 22.02.2020

Міністерка охорони здоров’я України Зоряна Скалецька перебуває на 14-денній обсервації у Нових Санжарах разом з евакуйованими з Китаю українцями. В інтерв’ю DW вона розказала, в яких умовах живе, що їсть та як працює у звичайній кімнаті в санаторії.

Нові Санжари після протестів: паніка не минула

Нові Санжари після протестів: паніка не минула 22.02.2020

Протести в Нових Санжарах припинилися, проте паніка нікуди не зникла. DW з'ясовувала настрої місцевих жителів та перевіряла, чи вжито в селищі заходів протиепідеміологічної безпеки.
Коментар: День пам'яті загиблих на Майдані перетворився на день ганьби України

Коментар: День пам'яті загиблих на Майдані перетворився на день ганьби України 21.02.2020

Можна довго обурюватися бездушністю українців, які зустрічали вивезених з Уханю співгромадян, немов прокажених. Скоро їм буде дуже соромно за свої вчинки, впевнений Сергій Руденко.

Гончарук і Аваков про Нові Санжари та евакуйованих з Китаю українців (21.02.2020) 21.02.2020

Протести і сутички у Нових Санжарах. В яких умовах на карантині перебуватимуть евакуйовані з Китаю українці? Про це та інше в інтерв’ю DW прем’єр-міністр України Олексій Гончарук та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

У Нових Санжарах поліція затримала 24 учасників сутичок

У Нових Санжарах поліція затримала 24 учасників сутичок 21.02.2020

За медичною допомогою звернулося дев'ять правоохоронців і один цивільний, які постраждали в результаті сутичок у Нових Санжарах, повідомили у Національній поліції України. Затримано 24 особи.
Очільниця МОЗ Скалецька перебуватиме в карантині разом з евакуйованими з Китаю

Очільниця МОЗ Скалецька перебуватиме в карантині разом з евакуйованими з Китаю 20.02.2020

Міністерка охорони здоров'я сподівається, що її рішення заспокоїть невдоволених жителів Нових Санжар та решту країни. За її словами, при розміщенні евакуйованих були враховані всі стандарти ВООЗ.
Евакуація з Китаю: чи готова Україна приймати хворих на коронавірус

Евакуація з Китаю: чи готова Україна приймати хворих на коронавірус 19.02.2020

Небезпека поширення коронавірусу в Україні залишатиметься низькою і після евакуації українців з Китаю. Тим не менш, вона є. Але чи є в Україні де та чим лікувати потенційних хворих?
Відкат медичної реформи за кошт важкохворих пацієнтів (відео)

Відкат медичної реформи за кошт важкохворих пацієнтів (відео) 10.10.2019

Команда ексочільниці МОЗ Уляни Супрун заявляє про зрив медичної реформи. Команда нової міністерки Зоряни Скалецької хоче провести аудит медреформи. Що думають пацієнти?

Важкохворі пацієнти як заручники політичних чвар у МОЗ (02.10.2019) 02.10.2019

Заблоковані закупівлі ліків для важкохворих, скорочення бюджетних витрат на лікування орфанних хвороб, операцій за кордоном. Команда ексочільниці МОЗу Уляни Супрун заявляє про зрив реформи медицини. Команда нової міністерки Зоряни Скалецької хоче провести ії аудит. Що думають пацієнти?
Скандал в МОЗ: чи продовжуватиметься в Україні медреформа Супрун?

Скандал в МОЗ: чи продовжуватиметься в Україні медреформа Супрун? 27.09.2019

Працівники міністерства охорони здоров'я України заявляють про загрозу зриву медичної реформи та політичний тиск від команди нової міністерки Зоряни Скалецької. Чи справді реформа загальмує?
Міністерство охорони здоров'я України планує створити Офіс пацієнта

Міністерство охорони здоров'я України планує створити Офіс пацієнта 16.09.2019

При міністерстві охорони здоров'я України буде створено Офіс пацієнта. За допомогою нової структури пацієнти зможуть спілкуватися з МОЗ, повідомила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.
Кабмін звільнив Уляну Супрун

Кабмін звільнив Уляну Супрун 04.09.2019

Український уряд звільнив Уляну Супрун з посади першого заступника міністра охорони здоров'я. Також звільнені ще двоє заступників міністра.