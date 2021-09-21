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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС".
Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС - Угода про зону вільної торгівлі України з ЄС набула чинності 1 січня 2016 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.