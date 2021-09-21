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Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС".

Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС - Угода про зону вільної торгівлі України з ЄС набула чинності 1 січня 2016 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Законопроєкт про ринок деревини: експортний мораторій у новій упаковці?

Законопроєкт про ринок деревини: експортний мораторій у новій упаковці? 21.09.2021

Аби залагодити суперечку з Євросоюзом, у Києві мораторій на експорт необробленої деревини пропонують замінити жорсткими екологічними приписами. Критики говорять про "мораторій у новій упаковці".
ЄС застерігає Україну від торговельних обмежень

ЄС застерігає Україну від торговельних обмежень 24.07.2020

Євросоюз закликає Україну підтримувати промисловість так, щоб не порушувати положень угоди про асоціацію. Так у представництві ЄС у Києві прокоментували ухвалений ВР у першому читанні протекціоністський законопроєкт.
Шмигаль у Брюсселі з неприємним гостинцем з України

Шмигаль у Брюсселі з неприємним гостинцем з України 23.07.2020

Український прем'єр Денис Шмигаль у четвер, 23 липня, здійснює перший візит до Брюсселю. Гість з Києва приїхав за грошима, а із собою привіз неприємний гостинець: торговельні обмеження для виробників з ЄС.
У ЄС хочуть протидіяти запланованому застаріванню товарів

У ЄС хочуть протидіяти запланованому застаріванню товарів 11.03.2020

Єврокомісія представила план дій з переходу до економіки замкненого циклу. Так вона хоче сприяти виробництву товарів, зокрема мобільних телефонів або планшетів, які довше служитимуть і які легше ремонтувати.
Українські харчі шукають свою нішу у Німеччині

Українські харчі шукають свою нішу у Німеччині 28.11.2019

Українські аграрії та виробники харчів збільшують експорт до Німеччини. Найбільш перспективною фахівці називають органічну продукцію.
Бізнес в Україні: проблиски світла на темному горизонті

Бізнес в Україні: проблиски світла на темному горизонті 19.02.2019

З часів Євромайдану українська економіка переживає скрутні часи, попри те, що вже кілька років діє угода про вільну торгівлю з ЄС. Але розвиток малого і середнього бізнесу в останні роки дає надію. Репортаж DW.

Порошенко: Заборона експорту дров суперечить зобов'язанням України

Порошенко: Заборона експорту дров суперечить зобов'язанням України 24.07.2018

Петро Порошенко не підписав закон про протидію контрабанді лісу, адже заборона на вивезення певної категорії деревини суперечить правилам СОТ і зони вільної торгівлі з ЄС.
Чи винна ЗВТ з Європою в українській економічній кризі? (відео)

Чи винна ЗВТ з Європою в українській економічній кризі? (відео) 26.02.2018

Твердження Віктора Медведчука про те, що причина падіння економіки України - це укладена Києвом зона вільної торгівлі з ЄС, викликало сумніви. І DW вирішила його перевірити.

Міхаель Гармс: В Україні цілком можна робити бізнес, не сплачуючи хабарів

Міхаель Гармс: В Україні цілком можна робити бізнес, не сплачуючи хабарів 23.03.2017

Україна знову приваблює німецьких інвесторів. Про візит делегації підприємців із ФРН до Києва в інтерв'ю DW розповів виконавчий директор Східного комітету німецької економіки Міхаель Гармс.
Німецький економіст: у Євросоюзі є попит на автозапчастини, виготовлені в Україні

Німецький економіст: у Євросоюзі є попит на автозапчастини, виготовлені в Україні 01.07.2016

DW розпитала керівника Німецької консультативної групи в Україні Рікардо Джуччі, які переваги принесла Україні зона вільної торгівлі з ЄС.
Клімкін: Відтермінування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС не буде

Клімкін: Відтермінування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС не буде 18.05.2015

Економічна частина угоди про асоціацію між Україною та ЄС набуде чинності наступного року. Чергового відтермінування не буде, заявив глава українського МЗС Павло Клімкін.