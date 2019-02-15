 ″Золотого ведмедя″ отримала стрічка ″Синоніми″ ізраїльського режисера | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.02.2019

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Новини

"Золотого ведмедя" отримала стрічка "Синоніми" ізраїльського режисера

Фільм Надава Лапіда розповідає історію ізраїльтянина, який переїхав до Парижа з надією стати справжнім французом. Головну роль в ньому зіграв дебютант Том Мерсьє.

Надав Лапід отримав Золотого ведмедя

Надав Лапід отримав "Золотого ведмедя"

Головний приз 69-го Берлінського кінофестивалю отримала стрічка "Синоніми" ізраїльського режисера Надава Лапіда. У суботу, 16 лютого, журі фестивалю нагородило її "Золотим ведмедем".

Фільм спільного виробництва Франції, Ізраїлю та Німеччини розповідає про ізраїльтянина на ім'я Йоав, який демобілізувався після війни. Він приїжджає в Париж, щоб відмовитися від свого громадянства та стати справжнім французом, але через теракти в Європі і напади арабів на французьких євреїв його надії не здійснюються. Головну і першу свою роль в кіно в цій стрічці зіграв Том Мерсьє.

Франсуа Озон

Франсуа Озон

Гран-прі журі "Берлінале" отримала стрічка Франсуа Озона "Божою милістю", яка розповідає реальну історію про служителя церкви з Ліона, якого у 2016 році звинуватили в розбещенні 70 хлопчиків з його приходу.

"Срібного ведмедя" за найкращу режисуру дали німецькій режисерці Анґелі Шанелек (Angela Schanelec) за фільм "Я був вдома, але". Приз за найкращий сценарій отримали автори картини "Піраньї Неаполя" (La paranza dei bambini) про неаполітанську мафію і дитячі банди. Один з авторів сценарію Роберто Сав'яно живе під охороною МВС, оскільки мафія винесла йому смертний вирок.

Приз за внесок в кінематограф отримав оператор Расмус Відебек, який працював над фільмом виробництва Норвегії, Швеції і Данії "Час відводити коней". Стрічка розповідає про скандинавську родину, яка працює на заготівлі лісу.

Юн Мей та Ван Цзінчунь

Юн Мей та Ван Цзінчунь

Найкращими акторами було визнано китайських акторку Юн Мей та актора Ван Цзінчунь за ролі у стрічці "Прощавай, мій син". У фільмі розповідається як подружня пара переживає втрату сина, а також розповідає про китайську політику, через яку одна сім'я може мати тільки одну дитину. Кращим дебютом у повнометражному кіно назвали картину Мехмеда Акіфа "Орей", а в номінації кращий документальний фільм перемогла стрічка "Розмовляючи про дерева" Сухаіба Гасмелбері.

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"Голодомор" на "Берлінале": трагедія маловідома і нині (12.02.2019)

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7 лютого розпочався 69-й Берлінський кінофестифаль. Він стане прощальним для багаторічного директора Дітера Коссліка. Що ще треба знати про цьогорічне "Берлінале" - в матеріалі DW. (08.02.2019)  

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У 1933 році Сталін заморив голодом мільйони українців. На Заході про це вперше дізналися завдяки журналістові Гарету Джонсу. Присвячений йому фільм Агнешки Голланд, представлений на "Берлінале", - це ода свободі преси. (13.02.2019)  

Аудіо й відео до теми

"Голодомор" на "Берлінале": трагедія маловідома і нині (12.02.2019)  

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