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Золотовалютні резерви

Золотовалютні резерви – активи країни, котрі перебувають під контролем фінансово-кредитних органів.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Золотовалютні резерви". Золотовалютні резерви представляють собою активи країни, котрі перебувають під контролем фінансово-кредитних органів. Цей тип резервів включає в себе засоби в іноземній валюті, спеціальні права запозичення, резервну позицію МВФ та золотий запас. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Міжнародні резерви України скоротилися вперше з початку осені

Міжнародні резерви України скоротилися вперше з початку осені 07.02.2022

Золотовалютні резерви України у січні скоротились на понад п'ять відсотків та становлять тепер 29,3 мільярда доларів. Скорочення відбулось через попит на валюту на тлі геополітичного напруження, повідомив НБУ.
Міжнародні резерви України продовжують скорочуватися

Міжнародні резерви України продовжують скорочуватися 05.09.2018

В серпні золотовалютні резерви України скоротились на майже три відсотки та становлять тепер 17,2 мільярда доларів США. Скорочення відбулось через платежі за державним боргом, повідомив Національний банк.
Фінансова допомога від МВФ підтримає курс гривні

Фінансова допомога від МВФ підтримає курс гривні 04.04.2017

Україна домовилася з Міжнародним валютним фондом про отримання чергового траншу кредиту на мільярд доларів. Фінансова допомога стане позитивним сигналом для інших міжнародних кредиторів.
Золотовалютні резерви НБУ становлять 13,6 мільярда доларів

Золотовалютні резерви НБУ становлять 13,6 мільярда доларів 23.06.2016

Голова НБУ Валерія Гонтарева очікує, що у липні МВФ виділить Україні черговий транш за програмою EFF. Також голова НБУ заявила про готовність підписати меморандум з МВФ.
Саудівська Аравія: нафтова імперія у скрутному становищі

Саудівська Аравія: нафтова імперія у скрутному становищі 15.12.2015

Саме завдяки своїм енергетичним ресурсам Саудівська Аравія стала заможною та впливовою. Утім, низькі ціни на нафту, війна в Ємені та боротьба з Іраном за регіональну першість обмежують фінансові можливості країни.
Україна використає новий транш від МВФ для зміцнення золотовалютних резервів

Україна використає новий транш від МВФ для зміцнення золотовалютних резервів 22.07.2015

Україна підписала меморандум про співпрацю з МВФ і очікує чергового траншу на 1,7 мільярда доларів, заявив заступник міністра фінансів України. Кошти Мінфін планує спрямувати на зміцнення золотовалютних резервів.
Виправдання замість пояснень: експерти сумніваються в компетентності голови НБУ

Виправдання замість пояснень: експерти сумніваються в компетентності голови НБУ 16.01.2015

Невпевнений виступ голови НБУ Валерії Гонтаревої у Верховній Раді не лише не заспокоїв людей, а й може спровокувати нову хвилю паніки на валютному ринку, вважають експерти.
Золотовалютні резерви РФ за тиждень впали до п'ятирічного мінімуму

Золотовалютні резерви РФ за тиждень впали до п'ятирічного мінімуму 25.12.2014

Обсяг золотовалютних резервів Росії станом на 25 грудня становить 398,9 мільярда доларів, повідомляє Центробанк РФ. За шість днів їхній обсяг скоротився на 15,7 мільярда доларів.
Standard & Poor's понизила кредитний рейтинг України з CCC до CCC-

Standard & Poor's понизила кредитний рейтинг України з "CCC" до "CCC-" 19.12.2014

Рейтингова агенція Standard & Poor's понизила кредитний рейтинг України з "CCC" до "CCC-" і попереджає про можливість дефолту протягом наступних місяців з огляду на низькі запаси золотовалютних резервів.
Золотий запас НБУ за місяць зменшився на третину

Золотий запас НБУ за місяць зменшився на третину 24.11.2014

За місяць обсяг золотого запасу НБУ скоротився на 14,3 тонни. У головній фінустанові України поки що не коментують причини. Тим часом ЗМІ говорять про загрозу дефолту.
Гривня знецінюється через спекулянтів та торговельну війну з Росією

Гривня знецінюється через спекулянтів та торговельну війну з Росією 12.08.2014

Курс гривні знову знижується. Експерти прогнозують українським грошам подальшу девальвацію. Нацбанк обіцяє бути активним гравцем на валютному ринку, але не витрачати золотовалютні резерви.
Курс гривні до долара США досяг рекордного рівня

Курс гривні до долара США досяг рекордного рівня 26.02.2014

Курс гривні щодо долара США на міжбанку досяг рекордно низького рівня. За словами голови Нацбанку Степана Кубіва, об’єм золотовалютних резервів України впав до 15 мільярдів доларів.
Німеччина хоче забрати назад своє золото

Німеччина хоче забрати назад своє золото 18.01.2013

Це чимось нагадує диснеївський мультфільм про Дональда Дака, який купається у золотих монетах. Федеральний банк Німечччини має золота на 140 мільярдів євро. Левова частка цих багатств зберігається за кордоном.