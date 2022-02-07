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Золотовалютні резерви – активи країни, котрі перебувають під контролем фінансово-кредитних органів.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Золотовалютні резерви". Золотовалютні резерви представляють собою активи країни, котрі перебувають під контролем фінансово-кредитних органів. Цей тип резервів включає в себе засоби в іноземній валюті, спеціальні права запозичення, резервну позицію МВФ та золотий запас. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Україна підписала меморандум про співпрацю з МВФ і очікує чергового траншу на 1,7 мільярда доларів, заявив заступник міністра фінансів України. Кошти Мінфін планує спрямувати на зміцнення золотовалютних резервів.