Золотовалютні резерви – активи країни, котрі перебувають під контролем фінансово-кредитних органів.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Золотовалютні резерви". Золотовалютні резерви представляють собою активи країни, котрі перебувають під контролем фінансово-кредитних органів. Цей тип резервів включає в себе засоби в іноземній валюті, спеціальні права запозичення, резервну позицію МВФ та золотий запас. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.