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Золотий Ведмідь

Латвія скасовує золоті візи для росіян та білорусів

Латвія скасовує "золоті візи" для росіян та білорусів 07.04.2022

Відповідні поправки до закону "Про імміграцію" ухвалив парламент країни. Видача документів припиняється до 30 червня 2023 року.
Українська збірна здобула четверте золото на Паралімпіаді-2022

Українська збірна здобула четверте "золото" на Паралімпіаді-2022 07.03.2022

Параатлетка Оксана Шишкова здобула "золото" на 15-кілометровій дистанції у лижних перегонах. Для Шишкової - це друге "золото" на Паралімпійських іграх в Пекіні.
Головним переможцем кінофестивалю Берлінале став фільм Алькаррас

Головним переможцем кінофестивалю "Берлінале" став фільм "Алькаррас" 17.02.2022

"Золотого ведмедя" на міжнародному кінофестивалі в Берліні отримала стрічка іспанської режисерки Карли Сімон "Алькаррас".
Нагородження російських фігуристів на Олімпіаді затримали через ймовірний допінг

Нагородження російських фігуристів на Олімпіаді затримали через ймовірний допінг 09.02.2022

Церемонія нагородження у командних змаганнях фігуристів досі не відбулася через можливі проблеми із допінг-тестом у одного з російських спортсменів, який виграв золото, пише видання Inside the Games.
Четвертий день олімпійських змагань. Третє золото для Німеччини і скандали через судейство

Четвертий день олімпійських змагань. Третє "золото" для Німеччини і скандали через судейство 08.02.2022

У Пекіні пройшов четвертий змагальний день Олімпіади-2022. Швеція продовжує лідирувати у медальному заліку, команда Німеччини має вже три золота, а Україна - досі без нагород.
Третій день олімпійських змагань. Зміна лідера, друге золото Німеччини та втрата української збірної

Третій день олімпійських змагань. Зміна лідера, друге "золото" Німеччини та втрата української збірної 07.02.2022

Триває зимова Олімпіада в Пекіні. Швеція забрала у Норвегії лідерство в медальному заліку, а Німеччина завоювала друге зимове "золото".
Міжнародні резерви України скоротилися вперше з початку осені

Міжнародні резерви України скоротилися вперше з початку осені 07.02.2022

Золотовалютні резерви України у січні скоротились на понад п'ять відсотків та становлять тепер 29,3 мільярда доларів. Скорочення відбулось через попит на валюту на тлі геополітичного напруження, повідомив НБУ.
Другий день олімпійських змагань. Історичне золото Нової Зеландії та втрата української збірної

Другий день олімпійських змагань. Історичне "золото" Нової Зеландії та втрата української збірної 06.02.2022

Триває зимова Олімпіада в Пекіні. Норвегія утримує лідерство у медальному заліку, а Нова Зеландія святкує перше у своїй історії зимове "золото".

Перший день олімпійських змагань: В Китаю перше золото, в Німеччини - срібло, Україна поки без медалей

Перший день олімпійських змагань: В Китаю перше золото, в Німеччини - срібло, Україна поки без медалей 05.02.2022

У Пекіні триває зимова Олімпіада. Медальний залік наразі очолює Норвегія. Спортсмени з України поки що не мають нагород.
Німецький композитор Ганс Ціммер отримав Золотий глобус

Німецький композитор Ганс Ціммер отримав "Золотий глобус" 10.01.2022

У Голлівуді оголошено лауреатів премії "Золотий глобус" - другої за значимістю нагороди у кіноіндустрії після "Оскара". Ганс Ціммер став її лауреатом за музику, написану до фільму "Дюна".
Киргизстан оголосив про націоналізацію золотодобувної копальні Кумтор

Киргизстан оголосив про націоналізацію золотодобувної копальні "Кумтор" 20.11.2021

Уряд Киргизстану стверджує, що не утискає інтереси інвесторів. Канадська компанія Centerra Gold, якій належала копальня "Кумтор", говорить про захоплення, засноване "на хибній інформації".
Золота осінь у Німеччині (фото)

Золота осінь у Німеччині (фото) 04.11.2021

Понура пора приходить на заміну сонячному жовтню. Однак дерева ще не скинули своїх святкових шат. Насолоджуйтеся разом з нами яскравими фарбами німецької осені!
Скіфські скарби в Україні: беззахисні перед чорними археологами

Скіфські скарби в Україні: беззахисні перед "чорними" археологами 01.11.2021

Українські археологи б'ють на сполох: скіфські поховання на території країни постійно руйнують і грабують нелегальні пошуковці. Чи можна цьому протистояти?
Справа скіфського золота: судове рішення є, але крапка ще не поставлена

Справа "скіфського золота": судове рішення є, але крапка ще не поставлена 26.10.2021

Апеляційний суд Амстердама вирішив, що колекція "скіфського золота" з музеїв анексованого Криму має бути повернена державі Україна. У Києві - тріумфують. Кримські музеї готують касацію.
Суд у Нідерландах: Скіфське золото з Криму належить Україні

Суд у Нідерландах: "Скіфське золото" з Криму належить Україні 26.10.2021

Апеляційний суд Амстердама ухвалив рішення на користь України у суперечці щодо того, куди мають повернутися історичні коштовності кримських музеїв. Таким чином судді підтвердили рішення першої інстанції 2016 року.
У списку власників золотих паспортів Чорногорії є українці

У списку власників "золотих паспортів" Чорногорії є українці 13.10.2021

Влада у Подгориці оприлюднила імена власників "золотих паспортів", які отримали громадянство Чорногорії в обмін на придбання нерухомості.

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