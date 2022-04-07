Золотий Ведмідь

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Відповідні поправки до закону "Про імміграцію" ухвалив парламент країни. Видача документів припиняється до 30 червня 2023 року.
Параатлетка Оксана Шишкова здобула "золото" на 15-кілометровій дистанції у лижних перегонах. Для Шишкової - це друге "золото" на Паралімпійських іграх в Пекіні.
"Золотого ведмедя" на міжнародному кінофестивалі в Берліні отримала стрічка іспанської режисерки Карли Сімон "Алькаррас".
Церемонія нагородження у командних змаганнях фігуристів досі не відбулася через можливі проблеми із допінг-тестом у одного з російських спортсменів, який виграв золото, пише видання Inside the Games.
У Пекіні пройшов четвертий змагальний день Олімпіади-2022. Швеція продовжує лідирувати у медальному заліку, команда Німеччини має вже три золота, а Україна - досі без нагород.
Триває зимова Олімпіада в Пекіні. Швеція забрала у Норвегії лідерство в медальному заліку, а Німеччина завоювала друге зимове "золото".
Золотовалютні резерви України у січні скоротились на понад п'ять відсотків та становлять тепер 29,3 мільярда доларів. Скорочення відбулось через попит на валюту на тлі геополітичного напруження, повідомив НБУ.
Триває зимова Олімпіада в Пекіні. Норвегія утримує лідерство у медальному заліку, а Нова Зеландія святкує перше у своїй історії зимове "золото".
У Пекіні триває зимова Олімпіада. Медальний залік наразі очолює Норвегія. Спортсмени з України поки що не мають нагород.
У Голлівуді оголошено лауреатів премії "Золотий глобус" - другої за значимістю нагороди у кіноіндустрії після "Оскара". Ганс Ціммер став її лауреатом за музику, написану до фільму "Дюна".
Уряд Киргизстану стверджує, що не утискає інтереси інвесторів. Канадська компанія Centerra Gold, якій належала копальня "Кумтор", говорить про захоплення, засноване "на хибній інформації".
Понура пора приходить на заміну сонячному жовтню. Однак дерева ще не скинули своїх святкових шат. Насолоджуйтеся разом з нами яскравими фарбами німецької осені!
Українські археологи б'ють на сполох: скіфські поховання на території країни постійно руйнують і грабують нелегальні пошуковці. Чи можна цьому протистояти?
Апеляційний суд Амстердама вирішив, що колекція "скіфського золота" з музеїв анексованого Криму має бути повернена державі Україна. У Києві - тріумфують. Кримські музеї готують касацію.
Апеляційний суд Амстердама ухвалив рішення на користь України у суперечці щодо того, куди мають повернутися історичні коштовності кримських музеїв. Таким чином судді підтвердили рішення першої інстанції 2016 року.
Влада у Подгориці оприлюднила імена власників "золотих паспортів", які отримали громадянство Чорногорії в обмін на придбання нерухомості.
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