Золотий Ведмідь

Міжнародні резерви України скоротилися вперше з початку осені

Золотовалютні резерви України у січні скоротились на понад п'ять відсотків та становлять тепер 29,3 мільярда доларів. Скорочення відбулось через попит на валюту на тлі геополітичного напруження, повідомив НБУ.