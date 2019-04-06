Знятий за участю українців фільм винагородили в Німеччині

Українсько-французько-польська кінокартина "Домашні ігри" Аліси Коваленко отримала грошову винагороду на кінофестивалі для Центральної та Східної Європи goEast, проведеному в Вісбадені. У середу, 17 квітня, кінострічку винагородили премією від міністерства закордонних справ Німеччини на суму 4,5 тисячі євро. Цю винагороду МЗС ФРН вручає за здобутки в галузі культурного різноманіття, повідомляє агенція новин epd.

А переможцем кінофестивалю, що тривав близько тижня, став дебютний показ фільму "Кислота" 26-річного російського актора та режисера Олександра Горчиліна. Стрічка отримала головну винагороду "Золоту лілію", а також грошову премію в сумі 10 тисяч євро. У фільмі описується життя молодих російських чоловіків, які намагаються відшукати сенс буття в наркотиках та диких вечірках.

Журі фестивалю визнало, що фільм виявився "майстерним дебютом", котрий серед іншого дозволяє відчути енергію та розпач молодого російського покоління, представники якого - ровесники нинішнього тисячоліття.

У кінофестивалі взяло участь 16 кінострічок з Центральної та Східної Європи, зазначає epd.