ЗНО з математики буде обов'язковим в Україні з 2021 року - Новосад

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з математики стане обов'язковим в Україні з 2021 року. Про це в оприлюдненому в середу, 11 грудня, інтерв'ю виданню "РБК-Україна" заявила міністерка освіти України Ганна Новосад

"У 2020 році змін не буде, а з 2021-го ЗНО з математики стане обов'язковим. Воно буде дворівневим, але не потрібно цього лякатися. Нам потрібно усвідомити, що проблема є у математичних знаннях", - зазначила міністерка.

Нагадаємо, що згідно з результатами дослідження якості освіти PISA 2018 за показником математичної компетенції учні українських шкіл в середньому здобули 453 бали при середньому показнику для країн ОЕСР в 489 балів. Тут найближчими сусідами України є Туреччина (454 бали), а також Греція і Кіпр (451 бал). Лідером рейтингу за цим показником є школярі чотирьох китайських провінцій (591 бал), на останньому місці - діти з Домініканської Республіки (325 балів).

У дослідженні PISA 2018 взали участь 79 країн чи економічних систем, адже, наприклад, у випадку Китаю, окрім чотирьох провінцій країни, окремо оцінювалися успіхи учнів у Гонконгу чи Макао.

Уперше дослідження було проведено у 2000 році. Україна цього разу вперше долучилася до дослідження.