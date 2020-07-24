ЗНО: відомі результати тестування із семи предметів

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з української мови та літератури склали 91,7 відсотка абітурієнтів, а з історії України - 86,8 відсотка. Про це в п'ятницю, 24 липня, повідомив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Тестування з англійської мови склали 92,7 відсотка відсотка, іспанської мови - 88,7, німецької - 88,6, французької - 92,2, а з біології - 94,5 відсотка абітурієнтів.

Напередодні члени експертної комісії встановили пороговий бал з української мови і літератури на рівні 22 тестових балів, з історії України - 25, з іноземних мов - 17, з біології - 22. Для осіб, які здобували повну загальну середню освіту мовою, що не належить до слов'янської групи мов, або мовою корінних народів, встановлено адаптивний поріг, що відповідає 15 балам.

Раніше повідомлялося, що ЗНО з математики не склали 13 відсотків абітурієнтів, а з фізики - 8 відсотків.

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У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результату учасник ЗНО може подати апеляційну заяву у письмовій формі до Українського центру оцінювання якості освіти. Її можна подати протягом п'яти календарних днів від дня офіційного оголошення результатів, враховуючи день оголошення.

24 липня стартувала додаткова сесія ЗНО. Вона почалась тестуванням із фізики, участь в якому взяли 206 осіб, повідомило міністерство освіти і науки. Тестування додаткової сесії триватимуть до 10 серпня.