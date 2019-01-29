Зникнення футболіста Сали: ймовірно, виявлено деталі літака

Британські слідчі заявили у середу, 30 січня, що "ймовірно" дві винесені цього тижня на французьке узбережжя подушки сидінь - з літака, яким летів відомий аргентинський футболіст Еміліано Сала. Приватний літак Piper PA-46 Malibu вилетів з французького Нанта у напрямку Великобританії та зник з радарів над Ла-Маншем ввечері 21 січня.

"Виходячи з попереднього огляду, ми дійшли висновку, що вірогідно ці подушки сидінь саме зі зниклого літака", - цитує агенція AFP заяву британського відділу з розслідування авіакатастроф (Air Accidents Investigation Branch - AAIB). Подушки сидінь виявили на французькому узбережжі 28 січня. За допомогою міністерства оборони Великобританії AAIB відрядить спеціальне судно з гідроакустичним обладнанням для обстеження морського дна. У разі виявлення на ньому уламків для їхнього вивчення використають дистанційно керований апарат.

Як стверджують у відділі, там визначили район пріоритетного пошуку площею приблизно в 13 квадратних кілометрів, виходячи з детальної оцінки маршруту літака та останньої відомої позиції, зафіксованої радаром. Триденну операцію з пошуку під водою планують розпочати наприкінці тижня. Також в AAIB запевнили, що підтримують контакст з Девідом Мірнсом, приватну компанію якого винайняла для пошуків родина Еміліано Сали.

Родина зниклого футболіста вирішила продовжити пошуки літака в приватному порядку після того, як офіційні були припинені минулого тижня. Як повідомляє агентство dpa, родичі спортсмена дуже швидко назбирали необхідні близько 300 тисяч євро за допомогою краудфандингу - свої пожертви зробили понад чотири тисячі людей. Девід Мірнс, який очолив приватні пошуки, заявив про "дуже хороший шанс" знайти літак, але, зауважив він, "немає жодних гарантій".

Тим часом у вівторок, 29 січня, футбольний клуб "Кардіфф Сіті", до якого нещодавно перейшов Сала, зіграв матч у Прем'єр-лізі з "Арсеналом". Перед початком матчу футболісти команд вшанували пам'ять Сали хвилиною мовчання.

Як заявив захисник "Кардіфф Сіті" Сол Бамба, після катастрофи з Салою деякі гравці команди тепер бояться літати.

Нагадаємо, 28-річний аргентинський нападник Еміліано Сала летів з Нанта до Кардіффа для того, щоб взяти участь у своєму дебютному матчі за футбольний клуб "Кардіфф Сіті". Незадовго до катастрофи Сала, який раніше виступав за французький клуб "Нант", підписав контракт з "Кардіфф Сіті". За цей перехід "Кардіфф Сіті" заплатив рекордні для клубу 19 мільйонів доларів.

Перед тим, як літак зазнав катастрофи, Сала надіслав своїм друзям голосове повідомлення у месенджері WhatsApp, у якому висловив побоювання щодо своєї безпеки. "Я перебуваю у літаку, який виглядає так, ніби він збирається розвалитися", - сказав футболіст. Як повідомив у середу президент "Кардіфф Сіті" Мехмет Далман, Сала організував свій переліт з Нанта до Кардіффа самостійно.