Знесення незаконних забудов: прецедент у Львові

Незвичний білий будинок, вкритий захисною сіткою, видно здалеку. Він самотньо височіє на тлі одноповерхових забудов на околиці Львова. Зараз навколо будинку багато пилу, бо вже два тижні тут працює важка техніка, яка його потроху зносить багатоповерхівку. Будинок розбирають частинами: раніше тут вже зняли вікна та розібрали останній поверх, тепер машина руйнує будівельні конструкції, що не є несучими.

Будинок був розрахований на 42 квартири. Його зносять через відсутність документів на будівництво. Судова тяганина Львівської міськради та забудовника тривала три роки, і в січні Восьмий апеляційний адміністративний суд прийняв остаточне рішення про знесення будинку.

"Ми пройшли 100 засідань судів, але ми досягли свого. Незаконної будови тут не буде. Ми будемо подавати позов до власника цієї земельної ділянки, щоб відсудити цю власність, оскільки вона є приватна. Але я впевнений, що вона перейде у власність громади і вже потім громада прийме рішення, що там буде. Можливо, дитячий майданчик, а можливо, спортивний", - говорить міський голова Львова Андрій Садовий. До травня, за його словами, будинок мають розібрати повністю.

Чому зносять?

Історія самобуду почалась ще в 1990-х роках, коли ділянку, на який розташована багатоповерхівка, Львівська міськрада надала для обслуговування приватного будинку. Але кілька років тому на цій землі почались зводити багатоповерхівку, без жодних дозволів. "Перш за все, власник мав змінити цільове призначення ділянки, бо код призначення цієї землі - присадибна ділянка", - Але він цього не зробив, а пізніше через суди намагався зобов'язати Львівську міську раду видати йому необхідні для початку будівництва документи, проте суд їх не підтримав, пояснює начальник відділу Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Львова Святослав Кіндратів. Після цього Львівська міська рада подала до позов до забудовника, і після численних оскаржень, рішення останнього суду передали до виконавчої служби.

Нелегальну багатоповерхівку у Львові зносять частинами

Крім всього, будинок виявися не придатним для житла, тому роздавати там квартири пільговикам чи ветеранам війни на Донбасі виявилось неможливим. "Підрядна організація здійснила обстеження і виявила, що будинок збудований неякісно: фундамент має тріщини, а один кут у аварійному стані. Ми порахували, що цей будинок нам дешевше знести, ніж підсилити", - продовжив Святослав Кіндратів. Крім того, квартири ще не встигли розкупити мешканці. На його думку, спрацювало попередження міськради в медіа не купувати в незаконному будинку квартири. Знайти представників компанії зараз непросто, тому що зареєстрована компанія за адресою будинку, що зводився незаконно. Не вдалося встановити з ними контакт і DW.

Самобуди часто узаконюють

Але такий будинок у Львові - не єдиний. У черзі на знесення - шестиповерхівка на вулиці Варшавській, щодо якої Львівський окружний адміністративний суд також нещодавно прийняв рішення знести самобуд, але забудовник може іще оскаржити це рішення. Крім того, в будинку є викуплені квартири, тому в цьому випадку, міськрада може піти на мирову угоду. "Зазвичай на примирення, а відтак узаконення самобудів місцева влада йде, коли є мешканці, які інвестували туди великі гроші і їм діватись нікуди. Тоді міська рада змушена слухати людей. Але рішення про примирення міські депутати приймають за умови отримання якоїсь вигоди: можливо, частини квартир будинку або фінансового покриття шкоди", - пояснює Святослав Кіндратів.

Влада Львова хоче, аби знесення будинку стало сигналом для нечесних забудовників

Але часто цією слабинкою і користуються забудовники. Тому багатоповерхівки майже не потрапляють до списку знесення. Хоча на сьогодні в Львівській області є 40 виконавчих проваджень щодо знесення самобудів. Але, як правило, це - кіоски, одно-, чи двоповерхові будинки. Зазвичай справи про незаконне будівництво, за словами експерта з нерухомості Олени Міщанчук, зависають в суді. Причому подібна ситуація, за її словами, майже у всіх містах України. Крім того, держава часто проводить амністію для самобудів, дозволяючи їх безперешкодно узаконити, але, як правило, це стосується невеликих забудов, а не багатоповерхівок.

"У нас так склалось, що вигідніше будувати незаконно, аніж іти законним шляхом. Перш за все, з фінансової точки зору, тому що за кожен документ треба давати хабарі. А крім того, якщо діяти за законом, то це потребуватиме більше часу. Очікувати на документи можна і до року", - говорить Олена Міщанчук. А їх треба - немало. Наприклад, для семиповерхового будинку, який зносять, за словами Святослава Кіндратіва, потрібно було зібрати цілий пакет документів. Передовсім про зміну цільового призначення ділянки. Наступний етап: отримання документів на проектування, далі - розробка технічної документації і проходження експертизи, і після того - отримання дозвільного документу на початок будівництва. Тому, щоб уникнути такої тяганини, деякі забудовники йдуть на незаконне будівництво. Для цього навіть працює ціла індустрія, яка потім допомагає узаконювати незаконні будинки. За інформацією Олени Міщанчук, в залежності від об'єкта, власника, наявності землі та інших документів, узаконення одного квадратного метра може коштувати від 10 до 30 доларів США.

Однак, якби в Україні почали масово зносити самобуди, ситуація могла б змінитись, додає експертка, бо тоді б забудовники замислювалися, чи варто їм ризикувати, починаючи самовільне будівництво.