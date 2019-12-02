 Знайти роботу у Німеччині стане простіше: ключові нововведення | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.12.2019

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Економіка

Знайти роботу у Німеччині стане простіше: ключові нововведення

З 1 березня 2020 року у Німеччині набуде чинності новий закон, який суттєво спрощує працевлаштування у ФРН працівників-іноземців з країн, які не членами ЄС. Про основні нововведення - у матеріалі DW.

Працівникам робітничих спеціальностей стане легше знайти роботу у ФРН

Працівникам робітничих спеціальностей стане легше знайти роботу у ФРН

Хто зможе працювати у ФРН?

Новий закон про міграцію до ФРН робочої сили з третіх країн надаватиме доступ до німецького ринку праці іноземцям з завершеною вищою освітою або з професійно-технічною освітою. Ця освіта має бути здобутою у Німеччині або підтверджена у ФРН та прирівняна до німецької освіти за спеціальною процедурою.

Підтвердження кваліфікації

Для вищої освіти ця процедура визнання кваліфікації, як і раніше, є порівняно простою, оскільки болонський процес значно спростив порівняння освітніх ступенів у країнах Європи. А от для кваліфікованих працівників з професійно-технічною освітою ситуація є складнішою і пов'язана з додатковими витратами. З огляду на так звану дуальну освіту в Німеччині, коли людина працює за фахом уже під час навчання, закордонна освіта часто не прирівнюється до німецької. Перевіркою займаються торгово-промислові палати різних земель Німеччини та експерти. Враховується напрям, обсяг та структура здобутої освіти. Це складна процедура і багато хто із заявників її не проходить. Проходити її не будуть зобов'язані лише IT-фахівці, досвід роботи яких становить щонайменше три роки, а запропонована їм роботодавцем у ФРН зарплата - щонайменше 4020 євро. У такому разі формально підтверджувати кваліфікацію не потрібно.

Скасування перевірки на "пріоритетність"

Ще одним важливим нововведенням є скасування обов'язкової перевірки Федеральним агентством з праці на предмет того, чи не претендує на вакансію, яку роботодавець хоче віддати працівнику з-за меж ЄС, кандидат-німець чи громадянин ЄС. Нині така норма становить великий бар'єр для працівників з третіх країн - роботодавець має спершу перевірити, чи не мають інші кандидати пріоритету для отримання наявної вакансії. Утім, таку перевірку можуть знову повернути, якщо цього вимагатиме ситуація на ринку праці в окремих регіонах або в окремій галузі.

"Рідкісних" професій більше не буде

Якщо дотепер претендувати на роботу у ФРН мали змогу працівники лише так званих рідкісних професій, список яких кожні півроку складає Федеральне агентство з праці, то тепер жодних особливо затребуваних професій закон більше не визначає. Тобто не обов'язково бути ІТ-фахівцем чи іншим представником природничих чи технічних спеціальностей, з якими спостерігається особливий кадровий дефіцит, аби іммігрувати в Німеччину.

Пошук роботи в Німеччині

Крім того, тим іноземцям з-за меж ЄС, котрі знають німецьку мову та мають відповідну кваліфікацію, дозволятиметься прибути до ФРН з метою пошуку роботи та перебувати тут у статусі шукача роботи до шести місяців. Під час подачі заяви на отримання відповідної візи такі іноземці мусять надати документи, які підтверджують їхню освіту у ФРН. Також вони мають довести, що здатні самостійно фінансово забезпечити своє проживання у ФРН. Такі шукачі роботи протягом свого перебування у ФРН не матимуть права на отримання жодних соціальних виплат. У цьому випадку нововведення стосуються людей із професійно-технічною освітою, адже дотепер така можливість надавалася лише кваліфікованим працівникам з вищою освітою. Також потрібно враховувати, що такий шукач роботи повинен бути готовим підтвердити знання німецької мови на рівні, який вимагається від вакансії, на яку він претендує.

На кого робить ставку уряд ФРН

Стратегія німецького уряду із залучення фахівців з-за кордону передбачає співпрацю лише з зацікавленими країнами, які не мають проблем з відтоком мізків і в яких є багато фахівців з гарною підготовкою. Федеральне агентство з праці робить ставку на цілеспрямоване залучення фахівців насамперед з Азії та Південної Америки. Уже зараз відомство уклало угоди з Філіппінами і Мексикою для пошуку кадрів в галузі медицини. У ремісничій галузі є пілотні проєкти в Боснії і Герцеговині. Планується включити у список Бразилію, Індію, В'єтнам.

Критика законопроєкту

16 грудня у відомстві федерального канцлера у Берліні відбулася зустріч на найвищому рівні за участі представників уряду, парламенту, федеральних земель, промисловості та профспілок. Учасники зустрічі обговорювали те, яким чином зробити дієвим новий закон про працевлаштування у ФРН працівників-іноземців. На адресу закону лунає і критика. Так, у ліберальній Вільній демократичній партії вважають, що новий закон лише трохи зменшує бюрократичні норми і не зможе суттєво змінити ситуацію та реально покращити умови для трудової міграції до ФРН. У партії вважають, що Німеччина потребує бальної системи для мігрантів на зразок тієї, яка діє в Канаді. А у католицькій благодійній організації Caritas, наприклад, вказують на те, що процедура возз'єднання сім'ї для працівників, які отримали роботу у ФРН зі середнім рівнем доходу або нижчим за нього, часто є неможливою через високі фінансові вимоги. Це робить ФРН непривабливою для міграції.

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  • Фахівці із прокладання каналів

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    Сфера транспорту

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    Медицина

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  • Сфера інформаційних комунікацій та IT

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    Вакансії у сфері інформаційних та комунікаційних технологій довгий час залишаються незайнятими. Потрібні спеціалісти з електроніки та систем зв'язку, спеціалісти з інформаційних систем, техніки-електрики. Ще одна затребувана професія з позитивного списку - розробники програмного забезпечення.

  • Вимоги до іноземців

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Вимоги до іноземців

    Іноземцям не з ЄС, які мають професійно-технічну освіту, працювати в Німеччині можна за дотримання деяких умов. Професія має бути у позитивному списку. Диплом потрібно підтвердити у Німеччині. Шукач також повинен сам знайти роботодавця.

    Автор: Тетяна Вайнман


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