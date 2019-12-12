 Знайдені в Індонезії печерні малюнки є найстарішими у світі - вчені | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 12.12.2019

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Культура й стиль життя

Знайдені в Індонезії печерні малюнки є найстарішими у світі - вчені

Виявлені у 2017 році малюнки мисливців та тварин в печері на індонезійському острові Сулавесі, яким 44 тисячі років, можуть бути найстарішим витвором мистецтва у світі, йдеться у дослідженні вчених.

Печерні малюнки на острові Сулавесі

Печерні малюнки на острові Сулавесі

Печерні малюнки, знайдені на індонезійському острові Сулавесі, яким нараховується 44 тисячі років, можуть бути найстарішим витвором образотворчого мистецтва, створеного людиною, а також найдавнішим прикладом розповіді у вигляді малюнку. Про це йдеться в опублікованій командою австралійських та індонезійських дослідників доповіді, повідомив у середу, 11 грудня журнал Nature. Малюнки, на яких зображені людські фігури, що використовують списи та мотузки для полювання на кабана, були виявлені у 2017 році.

"Зображення декількох мисливців, що стикаються щонайменше з двома окремими видами здобичі, можливо, дозволяє припустити гру, спільне полювання, в якому тварини нерозбірливо виходять з прикриття та прямують на мисливців, що очікують на них", - йдеться у статті. Ці мисливці можуть бути теріантропами, тобто людьми з характеристиками тварин.

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Хоча живопис на Сулавесі перебуває в поганому стані, дослідники змогли визначити, що вони виявили художньо розвинену культуру з власним фольклором та духовними віруваннями.

До сих пір найстарішим витвором мистецтва вважалась фігурка зі слонової кістки, яка має людську голову та тіло кішки. Вона була знайдена в печері в Німеччині і їй, за оцінками вчених, нараховується 40 тисяч років.

Починаючи з 1950-х років в індонезійських регіонах Сулавесі та Борнео були знайдені сотні печерних малюнків. Це ставить під питання ідею, що живопис на Землі спершу виник у Європі. Для порівняння, знаменитим печерним малюнкам в гроті де Ласко у Франції лише 17 тисяч років.

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Посилання в інтернеті

Стаття в журналі Nature

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