 ЗМІ: Rheinmetall погрожує уряду ФРН позовом через Саудівську Аравію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.01.2019

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Новини

ЗМІ: Rheinmetall погрожує уряду ФРН позовом через Саудівську Аравію

Rheinmetall погрожує уряду ФРН позовом через рішення про припинення експорту зброї до Саудівської Аравії. Концерн вважає, що заслуговує на відшкодування втрат.

Rheinmetall погрожує уряду ФРН позовом через Саудівську Аравію

Німецький виробник озброєнь Rheinmetall надіслав до міністерства економіки ФРН листа, в якому погрожує позовом через рішення уряду припинити експорт зброї до Саудівської Аравії. Про це неділю, 20 січня, повідомиляє видання Spiegel Online.

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У 2018 році виробники зброї з Німеччини реалізували на зовнішніх ринках значно менше своєї продукції, ніж роком раніше. Тенденція скорочення експорту озброєнь простежується у ФРН вже третій рік поспіль. (28.12.2018)

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр підтримує ініціативу Австрії заборонити усім країнам Європейського Союзу експортувати зброю до Саудівської Аравії. (26.10.2018)

За даними видання, Rheinmetall погрожує подати позов з вимогою відшкодувати втрати концерну, якщо уряд не скасує пухвалене у зв'язку з убивством у саудівському консульстві в Стамбулі журналіста Джамаля Хашоггі рішення про припинення експорту зброї до Саудівської Аравії.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня 2018 року канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що уряд ФРН не видаватиме нових дозволів на експорт зброї до Саудівської Аравії. Згодом заборону на постачання зброї було поширено на вже схвалені угоди про постачання зброї.

У 2018 році Саудівська Аравія була одним з найбільших покупців німецької зброї. За даними Spiegel Online, через урядову заборону німецькі компанії не можуть експортувати вже виготовлене озброєння вартістю до двох мільярдів євро.

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