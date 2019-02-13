 ЗМІ: Facebook загрожує багатомільярдний штраф у США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2019

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Новини

ЗМІ: Facebook загрожує багатомільярдний штраф у США

Компанії Facebook у США загрожує велкийи штраф за витік особистих даних. Соціальна мережа і Федеральна торгова комісія США узгоджують грошового стягнення.

Facebook

Компанія Facebook і Федеральна торговельна комісія США узгоджують "багатомільярдний" штраф за витік особистих даних користувачів соцмережі Марка Цукерберга. Про це в четвер, 14 лютого, поінформувала газета The Washington Post.

DW.COM

Марк Цукерберг вибачився в Європейському парламенті за витік даних користувачів Facebook та повідомив, що після президентських виборів в США в 2016 році мережа зробила висновки та вдосконалила роботу. (22.05.2018)

Скандал навколо витоку даних користувачів Facebook все більше набирає обертів. Як саме це сталось і чому дані більш ніж 87 мільйонів юзерів опинились в руках фахівців британської компанії Cambridge Analytica? (11.04.2018)

Як зазначає видання, йдеться про найбільшу виплату в історії корпорації. Водночас, посилаючись на неназвані джерела, газета повідомляє, що сторони ще не дійшли згоди щодо остаточної суми штрафу. Ані Facebook, ані Федеральна торговельна комісія США наразі не прокоментували інформацію видання.

Приводом для стягнення грошей став скандал з приватної англійською компанією Cambridge Analytica, яка несанкціоновано зібрала дані 87 мільйонів користувачів Facebook для передачі їх третім особам. У квітні і травні 2018 року засновник Facebook Марк Цукерберг в Конгресі США і Європарламенті визнав помилку і вибачився за витік даних.

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