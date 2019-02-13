ЗМІ: Facebook загрожує багатомільярдний штраф у США

Компанія Facebook і Федеральна торговельна комісія США узгоджують "багатомільярдний" штраф за витік особистих даних користувачів соцмережі Марка Цукерберга. Про це в четвер, 14 лютого, поінформувала газета The Washington Post.

Як зазначає видання, йдеться про найбільшу виплату в історії корпорації. Водночас, посилаючись на неназвані джерела, газета повідомляє, що сторони ще не дійшли згоди щодо остаточної суми штрафу. Ані Facebook, ані Федеральна торговельна комісія США наразі не прокоментували інформацію видання.

Приводом для стягнення грошей став скандал з приватної англійською компанією Cambridge Analytica, яка несанкціоновано зібрала дані 87 мільйонів користувачів Facebook для передачі їх третім особам. У квітні і травні 2018 року засновник Facebook Марк Цукерберг в Конгресі США і Європарламенті визнав помилку і вибачився за витік даних.