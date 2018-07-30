 ЗМІ: Італійське судно повернуло понад сотню мігрантів назад до Лівії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2018

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Новини

ЗМІ: Італійське судно повернуло понад сотню мігрантів назад до Лівії

Італійське судно доправило 108 мігрантів назад до Лівії. В ООН вважають це порушенням міжнародного права.

Судно Asso Ventotto

Судно Asso Ventotto

Італійське судно, згідно з повідомленнями засобів масової інформації, доправило групу зі 108 мігрантів, яких було врятовано у Середземному морі, назад до Лівії, звідки вони прибули. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у зв'язку з цим у вівторок, 31 липня, заявило, що "Лівія не є безпечною гаванню" і відправка мігрантів назад до Лівії може означати "порушення міжнародного права". В УВКБ заявили про розслідування ситуації.

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В Італії почалося розслідування діяльності волонтерів-рятувальників мігрантів. Їм закидають сприяння нелегальній міграції, повідомило німецьке видання Spiegel. (28.07.2018)

Європейському Союзу слід вирішувати проблему нелегальних мігрантів у тих країнах, звідки ці люди походять, а не намагатися перекинути тягар біженців на Лівію, вважає прем'єр Лівії Фаїз аль-Сарадж. (20.07.2018)

За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), біженців до Лівії повернув буксир Asso Ventotto, який забезпечує у Середземному морі роботу нафтової платформи.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні 31 липня написав у Facebook, що італійська берегова охорона не була залучена до рятувальних операцій і подальшої висилки врятованих. За словами Сальвіні, лівійська берегова охорона за кілька годин врятувала 611 мігрантів і повернула їх назад до Лівії. "Громадські організації протестують, а нелегальні перевізники втрачають прибутки? Добре, ми будемо продовжувати робити те саме", - написав Сальвіні.

У 2012 році Італія постала перед Європейським судом з прав людини через те, що відправила до Лівії групу врятованих у Середземному морі африканців. Згідно з висновком суду, ці дії створили загрозу нелюдського поводження для врятованих і відправлених до Лівії осіб.

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Італія не справляється з напливом біженців (26.10.2016)

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