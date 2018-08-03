 ЗМІ: Шість з десяти натуралізованих громадян ФРН залишають старий паспорт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2018

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Новини

ЗМІ: Шість з десяти натуралізованих громадян ФРН залишають старий паспорт

У Німеччині законодавство спрямоване на те, щоб уникати подвійного громадянства. Утім, згідно з даними статистичного відомства, все більше людей у країні мають два паспорти.

Подвійне громадянство

Все більше натуралізованих громадян ФРН хочуть мати два паспорти

Всі більше іноземців, котрі отримали німецьке громадянство, зберігають своє попереднє. Про цю тенденцію написало у п'ятницю, 10 серпня, німецьке видання Die Welt із посиланням на інформацію Федерального відомства статистики ФРН. 

Зокрема, у 2017 році жоден із натуралізованих у Німеччині громадян Ірану (2689 осіб), Сирії (2479), Афганістану (2400), Марокко (2390), Лівану (1294), Тунісу (1125), Нігерії (954) та Алжиру (462) не відмовився від попереднього паспорта, випливає з даних статистичного відомства ФРН.

Загалом у 2017 році 68 918 із загальної кількості у 112 211 натуралізованих осіб (61,4 відсотка) залишили попереднє громадянство. Видання повідомляє, що цей показник ще ніколи не був таким висовим. За даними Федерального відомства статистики, у 2016 році 57,8 відсотків натуралізованих громадян залишили своє попереднє громадянство. Десять років тому цей показник становив 51 відсоток.

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Загалом у Німеччині подвійне громадянство не заохочувалося і дозволялося радше як виняток. При реформі законодавства ФРН про громадянство у 1999 році було прописано, що при натуралізації повинен братися до уваги "принцип уникнення множинного громадянства".  Утім, для громадян ЄС діють інші правила, тому 99 відсотків громадян Євросоюзу, отримуючи німецький паспорт, зберігають і попередній. Також Німеччина не вимагає підтвердження виходу з попереднього громадянства від осіб, які отримали статус біженця. Окрім того, у ФРН дозволяють зберегти старий паспорт, якщо країна походження забороняє або ускладнює вихід із громадянства (як-от Сирія, Іран, Марокко, Туніс, Нігерія та інші).

У подальшому очікується збереження тенденції - значною мірою завдяки народженим у Німеччині дітям мігрантів, яким легко отримати два громадянства.

На сьогодні у ФРН, за оцінками, нараховується близько 4,3 мільйона німців, які мають щонайменше ще одне громадянство. Найбільше людей з подвійним громадянством серед натуралізованих громадян Польщі (близько 690 тисяч), Росії (близько 570 тисяч) та Туреччини (близько 530 тисяч). З Росії в останні десятиліття прибуло багато пізніх переселенців, які часто мають два паспорти.  

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