 ЗМІ: Топ-дипломат КНДР попросив притулку в Італії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.01.2019

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Новини

ЗМІ: Топ-дипломат КНДР попросив притулку в Італії

Південнокорейські ЗМІ повідомили про в.о. посла КНДР у Римі, котрий подав клопотання про притулок в Італії. Офіційних підтверджень поки не було.

Посольство КНДР в Італії

Посольство КНДР в Італії

Південнокорейська новинна агенція Yonhap, без посилання на джерела своєї інформації, повідомила у четвер, 3 січня, що виконуючий обов'язки посла Північної Кореї в Італії подав запит на отримання притулку для себе і його родини. Також повідомляється, що родина 48-річного дипломата Чо Сон Гіля наразі перебуває під охороною італійської влади. 

Тим часом джерела в МЗС Італії на запит ЗМІ не змогли підтвердити ці дані і повідомили, що про такий випадок їм не відомо. Інформацію також не змогли підтвердити ані у південнокорейській службі безпеки, ані в інших відомствах.

Водночас південнокорейські ЗМІ пишуть, що Чо Сон Гіль подав клопотання щодо надання притулку ще у грудні 2018 року.

Чо Сон Гіль виконував обов'язки посла КНДР у Римі з жовтня 2017 року. Попереднього посла Північної Кореї видворили з Італії після чергових ракетних випробувань Пхеньяна. 

У разі підтвердження інформації щодо запиту на притулок Чо Сон Гіль стане найбільш високопоставленим дипломатом, котрий досі втік з КНДР. У 2016 році до Південної Кореї втік колишній заступник посла Північної Кореї у Великобританії. Зазвичай інформація про дипломатів-перебіжчиків з Північної Кореї спливає нечасто. Однак південнокорейські ЗМІ пишуть, що від 2015 року до їхньої країни вже втекло невизначене число дипломатів з Півночі. 

Загалом же після завершення Корейської війни 1950-1953 років близько 30 тисяч жителів Північної Кореї втекли до Південної Кореї, більшість з них - через територію Китаю.

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