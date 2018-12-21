ЗМІ: Топ-дипломат КНДР попросив притулку в Італії

Південнокорейська новинна агенція Yonhap, без посилання на джерела своєї інформації, повідомила у четвер, 3 січня, що виконуючий обов'язки посла Північної Кореї в Італії подав запит на отримання притулку для себе і його родини. Також повідомляється, що родина 48-річного дипломата Чо Сон Гіля наразі перебуває під охороною італійської влади.



Тим часом джерела в МЗС Італії на запит ЗМІ не змогли підтвердити ці дані і повідомили, що про такий випадок їм не відомо. Інформацію також не змогли підтвердити ані у південнокорейській службі безпеки, ані в інших відомствах.



Водночас південнокорейські ЗМІ пишуть, що Чо Сон Гіль подав клопотання щодо надання притулку ще у грудні 2018 року.

Чо Сон Гіль виконував обов'язки посла КНДР у Римі з жовтня 2017 року. Попереднього посла Північної Кореї видворили з Італії після чергових ракетних випробувань Пхеньяна.

У разі підтвердження інформації щодо запиту на притулок Чо Сон Гіль стане найбільш високопоставленим дипломатом, котрий досі втік з КНДР. У 2016 році до Південної Кореї втік колишній заступник посла Північної Кореї у Великобританії. Зазвичай інформація про дипломатів-перебіжчиків з Північної Кореї спливає нечасто. Однак південнокорейські ЗМІ пишуть, що від 2015 року до їхньої країни вже втекло невизначене число дипломатів з Півночі.

Загалом же після завершення Корейської війни 1950-1953 років близько 30 тисяч жителів Північної Кореї втекли до Південної Кореї, більшість з них - через територію Китаю.