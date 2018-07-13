ЗМІ оприлюднили прохання матері Сенцова до Путіна про помилування сина

ЗМІ у п'ятницю, 13 липня, оприлюднили клопотання матері засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова до президента РФ Володимира Путіна про помилування сина.

"Всі матері люблять своїх дітей, хочуть їм свободи і щастя. Мені важко судити про ступінь провини власного сина, хоча я знаю його як мирного громадянина і людину, захопленою своєю професією - кінорежисурою", - цитує листа сайт російської радіостанції "Эхо Москвы". "Не буду Вас переконувати в невинуватості Олега, хоча сама в це вірю. Просто скажу, що він нікого не вбивав", - йдеться у зверненні Людмили Сенцової, датованому 22 червням.

Вона також додала, що Олега Сенцова, якому 13 липня виповнюється 42 роки, вдома чекають його діти, і що в молодшого сина - аутизм. "Їм погано без нього. Вони ніколи не будуть щасливі без батька", - написала мати Сенцова.

За даними українського телеканалу "Громадське", котрий теж оприлюднив прохання про помилування, 26 червня клопотання передали президентові РФ Володимиру Путіну.

Раніше адвокат Олега Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що сам режисер не писатиме прохання про своє помилування. Він також розповів, що на адресу російської влади надійшло два прохання про помилування Сенцова, але не назвав імен.

Сенцова затримали в анексованому Росією Криму в 2014 році за звинуваченням у підготовці терактів на анексованому півострові і створенні терористичного угруповання. У 2015 році у РФ його було засуджено до 20 років позбавлення волі. Режисер відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, більш відомій як "Білий ведмідь". 14 травня Сенцов оголосив про початок безстрокового голодування. Він вимагає звільнення усіх "бранців Кремля".

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