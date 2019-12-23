ЗМІ: Обмін утримуваними особами між Києвом та "ЛНР/ДНР" відбудеться 29 грудня

Обмін утримуваними особами між Києвом та самопроголошеними "ЛНР/ДНР" може відбутися 29 грудня. Про це у четвер, 26 грудня, повідомила російська газета "Коммерсант" з посилання на два джерела, які обізнані з процесом обміну.

За даними видання, близько 40 осіб з-поміж тих, кого Київ готувався передати самопроголошеним "республікам", з різних причин попросили виключити їх з обмінних списків. Тому до 29 грудня ще належить перевірити, чи є ця відмова добровільною. Це повинен зробити координатор ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Тоні Фріш.

Точну кількість осіб, яких обміняють, жодна зі сторін не повідомила. Раніше у грудні президент України Володимир Зеленський заявив, що на першому етапі на підконтрольну Києву територію можуть повернутися 72 людини. "Давайте зробимо перший крок. Це - великий крок, тому що 72 людини можуть приїхати додому. Я цього дуже хочу", - заявив він після саміту "нормандської четвірки" у Парижі.

23 грудня Тристороння контактна група ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі погодила умови звільнення й обміну утримуваних осіб до кінця року. Представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська повідомила, що у рамках обміну в Україну повернуться ті, кого не вдалося забрати два роки тому, особи, "які протягом чотирьох років після Іловайська, Дебальцевого перебували в полоні".

Нагадаємо, останній обмін полоненими між українською стороною і "ЛНР/ДНР" відбувся 27 грудня 2017 року. Тоді проросійські сепаратисти звільнили 73 полонених. Україна передала сепаратистам 233 з 306 осіб, які значилися в списках: решта були звільнені або відмовилися повертатися на території сепаратистських "республік".