 ЗМІ назвали ім′я третього підозрюваного в отруєнні Скрипаля | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.10.2018

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Новини

ЗМІ назвали ім'я третього підозрюваного в отруєнні Скрипаля

Разом з "Бошировим" і "Петровим" у Великобританії під час замаху на Скрипалів перебував росіянин з паспортом на ім'я Сергія Федотова, повідомляє російське інтернет-видання "Фонтанка".

Підозрювані у отруєнні Скрипаля Руслан Боширов (ліворуч) та Олександр Петров

Підозрювані у отруєнні Скрипаля Руслан Боширов (ліворуч) та Олександр Петров

Влада Великобританії готується розголосити ім'я третього учасника замаху на Сергія Скрипаля та його доньку в Солсбері - 45-річного Сергія Федотова. Про це в середу, 10 жовтня, повідомило російське інтернет-видання "Фонтанка". За його інформацією, Федотов відвідував Лондон кожного березня в 2016-му, 2017-му та 2018 роках.

Останній раз він прибув до Великобританії 2 березня - у той самий день, що і співробітники Головного управління Генштабу ЗС Росії Руслан Боширов та Олександр Петров, обвинувачені Лондоном в отруєнні Скрипалів. Назад усі троє полетіли одним і тим самим рейсом 4 березня, стверджує видання. Ця інформація "була у Скотланд-Ярду від самого початку, але з якихось причин її було вирішено притримати". "Про Боширова і Петрова було зручно розповісти в одному "файлі", оскільки вони разом зафіксовані відеокамерами в Солсбері і аеропорту "Гетвік", а Федотов пересувався автономно", - пише видання.

У РФ на Федотова "немає оформлених нерухомості, транспорту і мобільних номерів". Крім того, росіянин "відсутній у соціальних мережах і базах виконавчих проваджень", а номер його чинного паспорта "на одну-дві цифри відрізняється від документів, виданих громадянам Росії, які місцем своєї реєстрації вказували Хорошевське шосе, 76" (за цією адресою раніше розташовувалася штаб-квартира Головного управління Генштабу ЗС РФ), підкреслює видання "Фонтанка".

Видання також зазначає, що у січні-лютому 2014 року Федотов разом із Бошировим та Петровим подорожував до Чехії, де вони стежили за Скрипалем. Усі вони користувалися закордонними паспортами 64-й серії з близькими номерами.

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Розслідувачі з Bellingcat оприлюднили ще одне фото, де серед випускників-героїв Далекосхідного загальновійськового командного училища можна розгледіти Анатолія Чепігу. (02.10.2018)

Російські громадяни з паспортами на імена Олександра Петрова та Руслана Боширова були в Празі одночасно із Сергієм Скрипалем у жовтні 2014 року, повідомило Чеське радіо. (10.10.2018)

27 вересня про третього підозрюваного у справі про отруєння Скрипаля повідомила британська газета The Telegraph. За її інформацією, співробітник російської спецслужби, особу якого Великобританії вдалося встановити, проводив розвідку і допомагав планувати замах.

У Великобританії Боширова та Петрова - ймовірних співробітників військової розвідки Росії (Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ), більш відомої як ГРУ (Головне розвідувальне управління) - обвинувачують в отруєнні Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері в березні 2018 року.

Слідство зазначало, що імена підозрюваних можуть бути вигаданими. Групи розслідувачів з Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team та "Проект" дізналися подробиці з біографії Боширова та Петрова та назвали їхні справжні імена - Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін.

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