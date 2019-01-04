ЗМІ: Лондон знає все про замах на Скрипаля

Британська влада переконана, що знає "все, що треба знати" про замах з використанням нервово-паралітичної речовини на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля, у тому числі про роль російського президента Володимира Путіна в організації цього злочину. Про це у понеділок, 7 січня, пише британська газета The Daily Telegraph, посилаючись на урядові джерела. Видання вказує, що агентурна мережа російської військової розвідки, більш відома як ГРУ, що стояла за нападом, була викрита в Великобританії в результаті контртерористичного розслідування і згодом ліквідована, тож протягом багатьох років вже не становитиме небезпеки.

Не пов'язані одне з одним джерела повідомили The Telegraph, що всі подробиці операції вже добре відомі, у тому числі що ланцюжок підпорядкування тягнеться аж до президента Росії Володимира Путіна, "який дав зелене світло на використання бойової нервово-паралітичної речовини на британській землі". "Ми впевнені, що знаємо все, що нам потрібно знати про Солсбері", - заявив один зі співрозмовників видання, додавши, що ГРУ потребуватиме десятиліть, щоб повернути собі міцні позиції у Великобританії.

Операції російської розвідки були розкриті багато в чому через низку грубих помилок, зокрема тому, що російська спецслужба видавала багатьом своїм агентам паспорти з послідовними номерами, пише британська газета. Влада в Лондоні тепер впевнена, що практично всі вислані з країни 23 російських дипломати були агентами ГРУ і Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Росії і що їх висилка зірвала шпигунські операції Кремля у Великобританії. Після знищення Лондоном агентурної мережі ГРУ у Великобританії, за даними джерел The Telegraph, СЗР відчайдушно намагається відновити свої позиції на Заході.

В отруєнні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок" Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, яке було скоєно в британському Солсбері у березні 2018 року, в Великобританії звинувачують ймовірних співробітників ГРУ Руслана Боширова і Олександра Петрова. Групи Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team і "Проект" назвали їхні справжні імена - Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін.

За даними спільного розслідування Bellingcat і видання The Insider, Чепіга - полковник Головного управління Генштабу ЗС Росії (колишнього ГРУ), він тричі бував у відрядженні в Чечні. Підрозділ, в якому служив Чепіга, був помічений поруч з українським кордоном у 2014 році. У тому ж році президент РФ Володимир Путін присвоїв йому звання Героя Росії "за виконання миротворчої місії". Мішкін, який отримав медичну освіту в одній з військових академій, також є співробітником спецслужби. Він був нагороджений званням Героя Росії в 2014 році, йдеться в матеріалах розслідування.