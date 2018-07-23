 ЗМІ: Катар сплановано поливав брудом конкурентів за проведення ЧС-2022 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2018

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Новини

ЗМІ: Катар сплановано поливав брудом конкурентів за проведення ЧС-2022

Катар використовував пропаганду та фейкові новини для того, щоб обійти своїх конкурентів у боротьбі за проведення ЧС-2022, повідомило видання Sunday Times. Влада країни відкидає звинувачення.

Катар міг нечесно отримати право провести ЧС-2022, повідомили ЗМІ

Катар міг нечесно отримати право провести ЧС-2022, повідомили ЗМІ

Катар використовував фейкові новини та пропаганду проти своїх конкурентів під час змагання за прийняття Чемпіонату світу з футболу в 2022 році. Про це у неділю, 29 липня, повідомив британський тижневик Sunday Times з посиланням на джерела.

За його даними, комітет з заявок Катару найняв американську PR-фірму і колишніх співробітників ЦРУ для поширення "фейкових" новин проти своїх головних суперників - Австралії і США. Також на проведення чемпіонату претендували Японія та Південна Корея.

Стратегія Катару полягала в тому, щоб впливові особи у країнах-конкурентах заявляли про те, що громадяни не підтримують проведення у своїх країнах чемпіонату, оскільки така підтримка є умовою ФІФА для обрання переможця.

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Відновились звинувачення на адресу Катару в тому, що обрання цієї країни господарем чемпіонату світу з футболу 2022 року відбулося за допомогою хабарів. Один з радників FIFA не виключає переобрання. (02.06.2014)

Крім звинувачень на адресу FIFA в корупції під час вибору країни-господарки мундіалю, різкій критиці піддаються і нелюдські умови праці робітників, яких задіюють у Катарі на будівництві стадіонів. (24.04.2015)

За даними видання, комітет з заявок Катару заплатив дев'ять тисяч доларів одному з американських професорів за те, щоб той написав доповідь про шкідливість проведення чемпіонату в США. За даними Sunday Times, одне з електронних повідомлень було відправлено заступнику голови комітету з заявок Алі аль-Тавада, що свідчить про те, що керівництво Катару було поінформоване про таку стратегію дискредитації конкурентів.

Катар заперечив ці звинувачення. "Ми суворо дотримувалися всіх правил та положень ФІФА, що стосуються проведення змагань за Чемпіонати світу 2018 та 2022 років", - йдеться в заяві відповідального за проведення чемпіонту державного органу країни. 

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