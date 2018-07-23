ЗМІ: Катар сплановано поливав брудом конкурентів за проведення ЧС-2022

Катар використовував фейкові новини та пропаганду проти своїх конкурентів під час змагання за прийняття Чемпіонату світу з футболу в 2022 році. Про це у неділю, 29 липня, повідомив британський тижневик Sunday Times з посиланням на джерела.

За його даними, комітет з заявок Катару найняв американську PR-фірму і колишніх співробітників ЦРУ для поширення "фейкових" новин проти своїх головних суперників - Австралії і США. Також на проведення чемпіонату претендували Японія та Південна Корея.

Стратегія Катару полягала в тому, щоб впливові особи у країнах-конкурентах заявляли про те, що громадяни не підтримують проведення у своїх країнах чемпіонату, оскільки така підтримка є умовою ФІФА для обрання переможця.

За даними видання, комітет з заявок Катару заплатив дев'ять тисяч доларів одному з американських професорів за те, щоб той написав доповідь про шкідливість проведення чемпіонату в США. За даними Sunday Times, одне з електронних повідомлень було відправлено заступнику голови комітету з заявок Алі аль-Тавада, що свідчить про те, що керівництво Катару було поінформоване про таку стратегію дискредитації конкурентів.

Катар заперечив ці звинувачення. "Ми суворо дотримувалися всіх правил та положень ФІФА, що стосуються проведення змагань за Чемпіонати світу 2018 та 2022 років", - йдеться в заяві відповідального за проведення чемпіонту державного органу країни.