"Акустичні атаки", жертвами яких стали американські дипломати на Кубі, могли бути організовані за участі Росії. Про це йдеться в статті американського видання The New York Times, яка була опублікована в суботу, 1 вересня.

Жертвами атак, про які стало відомо 2017 року, став 21 американський дипломат. Імовірно, на них впливало мікрохвильове випромінювання, адже саме воно є найбільш правдопобідним поясненням симптомів, про які повідомили постраждалі, вказує видання.

Зокрема, дедалі більше спеціалістів припускають, що "акустичні атаки" можна пояснити так званим ефектом Фрея. Згідно з дослідженнями американського вченого Алана Фрея, мікрохвильове випромінювання викликає звук, що лунає у голові, який може дратувати, викликати біль та нудоту.

Сам Фрей припускає, що Куба організувала мікрохвильові атаки на американських дипломатів за участю Росії. На думку вечного, Москва зацікавлена в підриві кубинсько-американських відносин, які останнім часом покращуються.

Нагадаємо, що в вересні 2017 року через "акустичні атаки" на своїх дипломатів США закликали американців не відвідувати Кубу та відкликали 60 відсотків дипломатичного персоналу в Гавані.