 ЗМІ: За ″акустичними атаками″ на дипломатів США може стояти Росія | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.09.2018

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Новини

ЗМІ: За "акустичними атаками" на дипломатів США може стояти Росія

За "акустичними атаками", жертвами яких стали американські дипломати на Кубі, може стояти Росія, повідомило видання The New York Times.

Посольство США в Гавані

Посольство США в Гавані

"Акустичні атаки", жертвами яких стали американські дипломати на Кубі, могли бути організовані за участі Росії. Про це йдеться в статті американського видання The New York Times, яка була опублікована в суботу, 1 вересня.

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В США закликають американців не відвідувати Кубу та відкликають 60 вісдотків дипломатичного персоналу в Гавані. Причина - "звукові атаки" на американців. (29.09.2017)

Через загадкові недуги американських дипломатів, Держдеп розглядає можливість закрити своє посольство в Гавані. (17.09.2017)

Жертвами атак, про які стало відомо 2017 року, став 21 американський дипломат. Імовірно, на них впливало мікрохвильове випромінювання, адже саме воно є найбільш правдопобідним поясненням симптомів, про які повідомили постраждалі, вказує видання.

Зокрема, дедалі більше спеціалістів припускають, що "акустичні атаки" можна пояснити так званим ефектом Фрея. Згідно з дослідженнями американського вченого Алана Фрея, мікрохвильове випромінювання викликає звук, що лунає у голові, який може дратувати, викликати біль та нудоту.

Сам Фрей припускає, що Куба організувала мікрохвильові атаки на американських дипломатів за участю Росії. На думку вечного, Москва зацікавлена в підриві кубинсько-американських відносин, які останнім часом покращуються.

Нагадаємо, що в вересні 2017 року через "акустичні атаки" на своїх дипломатів США закликали американців не відвідувати Кубу та відкликали 60 відсотків дипломатичного персоналу в Гавані.

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