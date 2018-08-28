За "акустичними атаками", жертвами яких стали американські дипломати на Кубі, може стояти Росія, повідомило видання The New York Times.
"Акустичні атаки", жертвами яких стали американські дипломати на Кубі, могли бути організовані за участі Росії. Про це йдеться в статті американського видання The New York Times, яка була опублікована в суботу, 1 вересня.
Жертвами атак, про які стало відомо 2017 року, став 21 американський дипломат. Імовірно, на них впливало мікрохвильове випромінювання, адже саме воно є найбільш правдопобідним поясненням симптомів, про які повідомили постраждалі, вказує видання.
Зокрема, дедалі більше спеціалістів припускають, що "акустичні атаки" можна пояснити так званим ефектом Фрея. Згідно з дослідженнями американського вченого Алана Фрея, мікрохвильове випромінювання викликає звук, що лунає у голові, який може дратувати, викликати біль та нудоту.
Сам Фрей припускає, що Куба організувала мікрохвильові атаки на американських дипломатів за участю Росії. На думку вечного, Москва зацікавлена в підриві кубинсько-американських відносин, які останнім часом покращуються.
Нагадаємо, що в вересні 2017 року через "акустичні атаки" на своїх дипломатів США закликали американців не відвідувати Кубу та відкликали 60 відсотків дипломатичного персоналу в Гавані.