 Змучена посухою Земля - шокуюча картина з космосу | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 09.08.2018

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Європа

Змучена посухою Земля - шокуюча картина з космосу

З Міжнародної космічної станції німецький астроавт Александер Ґерст побачив Німеччину такою як ніколи - пожухлу і висохлу через хвилю спеки. Однак ситуація має покращитись, перш ніж він завершить місію.

Вигляд долини річки Рейн з космосу. Довкола - сухі від спеки поля

Вигляд долини річки Рейн з космосу. Довкола - сухі від спеки поля

Александер Ґерст (Alexander Gerst) звик бачити Землю з найнезвичнішої точки  - з Міжнародної космічної станції (МКС). Однак навіть він, досвідчений астронавт, був шокований виглядом тієї країни, де він народився, з космосу. 

На знімках німецького астронавта коричневий випалений сонцем пейзаж навколо Кельна біля річки Рейн у землі Північний Рейн - Вестфалія. У Кельні розташований Центр підготовки астронавтів Європейського космічного агентства (ESA), де тренувався Ґерст, та Німецький центр авіації та космонавтики (DLR). Підрозділ останнього є також і у сусідньому з Кельном місті Бонні.     

 

Пізніше астронавт розмістив у своєму Twitter кілька зображень цього ж регіону, які датовані 2014 роком. На них зелені поля, які достатньо отримують вологи - вражаючий контраст з цьогорічними знімками.

Тривала хвиля спеки в Європі спричинила низку проблем, починаючи від загибелі риби у незвично теплих швейцарських річках до пожеж у сухих лісах від Полярного кола до Португалії. Геофізик і вулканолог Ґерст також надіслав з МКС світлини Португалії, яка з космосу виглядає  як суміш пилу, піску та диму.

42-річний астронавт у 2014 році упродовж шести місяців брав участь у місії Blue Dot на МКС у ролі бортового інженера і двічі виходив у відкритий космос. Під час цьогорічного польоту у серпні Ґерст обійме посаду командира екіпажу. Він стане першим німецьким астронавтом, який очолить МКС.

Півроку німецький геофізик проведе на орбіті зі своїми колегами - росіянином Сергієм Прокоф'євим та американкою кубинського походження Сереною Марією Ауньйон. В межах експедиції "Горизонти" планується провести понад 80 наукових досліджень. Один з таких проектів, розроблений вченими берлінської клініки Charite й Саутгемптонським університетом, спрямований на вивчення біомеханіки м'язів. 

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