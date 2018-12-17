Злочинність у Німеччині зменшилася до рекордного рівня

Показники злочинності скорочуються в Німеччині вже другий рік поспіль, а дані за 2018 рік є найнижчими з 1992 року. Про це свідчить німецька кримінальна статистика за минулий рік, яку міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) оприлюднив у вівторок, 2 квітня.

Загалом, згідно з даними Федерального управління з кримінальних справ (BKA), за 2018 рік було офіційно зареєстровано 5,56 мільйона злочинів. Це на 3,6 відсотка менше за попередній рік. При цьому значно зменшилася кількість пограбувань, особливо пограбувань із проникненням до житла та кишенькових крадіжок. Також на 18 відсотків знизилася кількість зареєстрованих зґвалтувань та сексуальних домагань.

Натомість, на 36 відсотків зросла кількість випадків нападів на поліцейських, хоча частково це пояснюється новими, більш суворими правилами, згідно з якими класифікуються такі випадки. Також на 13,6 відсотка зросла кількість злочинів, пов'язаних із поширенням порнографії, особливо дитячого порно. Кількість порушень, пов'язаних з наркотиками, також зросла більш ніж на шість відсотків.

Горст Зеегофер назвав Німеччину "однією з найбезпечніших країн світу"

Загалом, у 2018 році німецькій поліції вдалося успішно розслідувати 57,7 відсотка справ. Зокрема, було розкрито близько 96 відсотків вбивств.

За словами міністра внутрішніх справ ФРН Горста Зеегофера (Horst Seehofer), менше одного відсотка населення країни були жертвами серйозного злочину, а показники за минулий рік є найнижчими за останні десятиріччя. "Німеччина є однією з найбезпечніших країн світу", - заявив міністр під час презентації звіту на прес-конференції.

Попри це, Зеегофер впевнений, що досягнутий успіх "ще не є стійким". Міністр виступив за подальше посилення поліції, яка, на його думку, потребує більше кадрів та матеріальних ресурсів.

Утім, дані офіційної статистики розбігаються із тим, як самі мешканці Німеччини сприймають рівень власної безпеки. Федеральне управління з кримінальних справ також оприлюднило результати соціологічного опитування за 2017 рік, під час якого людей опитували щодо того, чи відчувають вони себе в безпеці та чи були вони жертвами злочину. Згідно з результатами цього дослідження, кількість тих, хто відчуває себе неспокійно у місці власного проживання, зросла з 17,3 відсотка у 2012 році до 21,4 відсотка у 2017 році.