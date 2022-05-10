Поняття злочинів проти людства визначено в Римському статуті Міжнародного кримінального суду.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Злочини проти людства". Як пояснюється в Римському статуті Міжнародного кримінального суду, злочини проти людства є "найбільш ненависними злочинами, оскільки представляють собою руйнівний вплив на людську гідність, принижують та спричиняють деградацію особистості". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.