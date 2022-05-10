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Злочини проти людства

Поняття злочинів проти людства визначено в Римському статуті Міжнародного кримінального суду.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Злочини проти людства". Як пояснюється в Римському статуті Міжнародного кримінального суду, злочини проти людства є "найбільш ненависними злочинами, оскільки представляють собою руйнівний вплив на людську гідність, принижують та спричиняють деградацію особистості". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Бербок у Бучі пообіцяла підтримку у розслідуванні воєнних злочинів РФ

Бербок у Бучі пообіцяла підтримку у розслідуванні воєнних злочинів РФ 10.05.2022

Німеччина цілком підтримає політично, фінансово та кадрово процес розкриття воєнних злочинів, скоєних військовими РФ, запевнила глава МЗС ФРН Анналена Бербок під час відвідин Бучі.
Які злочини визнають геноцидом

Які злочини визнають геноцидом 21.04.2022

Президент Володимир Зеленський звинуватив Росію в скоєнні геноциду в Україні. Про геноцид говорив і президент Джо Байден. Чи підпадають злочини російських військових під цей термін?
Зеленський: Нам не потрібні 40 країн світу, готових воювати за Україну

Зеленський: Нам не потрібні 40 країн світу, готових воювати за Україну 05.04.2022

В інтерв'ю українським ЗМІ президент Зеленський визнав, що поки нема списку країн з підтвердженою згодою про надання гарантій безпеки, але підтвердив, що різні держави готові надавати різні гарантії Україні.

У Німеччині почали розслідування воєнних злочинів Росії в Україні

У Німеччині почали розслідування воєнних злочинів Росії в Україні 08.03.2022

Федеральна прокуратура Німеччини збирає докази та документує ймовірні воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні військами Росії під час війни в Україні.
Україна в Міжнародному суді ООН: Це РФ розпочала геноцид проти українців

Україна в Міжнародному суді ООН: Це РФ розпочала геноцид проти українців 07.03.2022

Україна звинувачує РФ у геноциді та просить Міжнародний суд ООН зобов'язати Кремль негайно припинити військову операцію. Суд вислухав аргументи Києва, представники Москви до суду не з'явилися. Репортаж DW.
Війна в Україні: чи постане Путін перед судом у Гаазі?

Війна в Україні: чи постане Путін перед судом у Гаазі? 06.03.2022

Відразу два міжнародні суди займаються справами, пов'язаними з війною, розпочатою урядом РФ проти України. Одне зі слухань розпочнеться вже 7 березня. Другий позов може бути спрямований проти президента РФ.
Воєнні злочини на території України: коли очікувати вирок?

Воєнні злочини на території України: коли очікувати вирок? 04.03.2022

Міжнародний кримінальний суд розпочинає розгляд справи щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності на території України. DW поспілкувалась з експерткою Міжнародної федерації із захисту прав людини Дельфіною Карленс.
Гаазький трибунал розпочав розслідування воєнних злочинів РФ в Україні

Гаазький трибунал розпочав розслідування воєнних злочинів РФ в Україні 03.03.2022

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі отримав достатньо звернень для початку розслідування злочинів РФ в Україні й приступив до справи.

Злочини нацизму. Місця пам'яті жертв у Німеччині

Злочини нацизму. Місця пам'яті жертв у Німеччині 27.01.2022

Дахау, Бухенвальд, Берген-Бельзен… На території колишніх концтаборів у Німеччині та інших місцях масових убивств людей за часів націонал-соціалізму сьогодні розташовані меморіали.
Військова хунта вбила понад 30 мирних жителів у М'янмі - HRW

Військова хунта вбила понад 30 мирних жителів у М'янмі - HRW 26.12.2021

Військові у М'янмі використовували мирних жителів як мішені, повідомили DW в Human Rights Watch. Правозахисники називають це прикладом злочину проти людяності.

На президента Бразилії подали до МКС у Гаазі через знищення лісів Амазонії

На президента Бразилії подали до МКС у Гаазі через знищення лісів Амазонії 12.10.2021

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі просять розпочати розслідування проти президента Бразилії Болсонару через знищення лісів Амазонії. Йому закидають "злочини проти людяності".
Трибунал ООН засудив екскерівників сербської спецслужби за воєнні злочини

Трибунал ООН засудив екскерівників сербської спецслужби за воєнні злочини 30.06.2021

Колишнього очільника спецслужби Сербії Йовіцу Станішича та його підлеглого Франко Сіматовича визнали винними у воєнних злочинах під час війни в колишній Югославії.
Синагога в Бабиному Яру - данина пам'яті жертвам Голокосту і погляд у майбутнє

Синагога в Бабиному Яру - данина пам'яті жертвам Голокосту і погляд у майбутнє 14.05.2021

У Києві на місці масового вбивства євреїв у роки нацистської окупації постала символічна синагога. Її відкриття присвятили до Дня праведників - українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
Лукашенко щодо позову проти нього у ФРН: Хто ви такі, щоб мене судити?

Лукашенко щодо позову проти нього у ФРН: Хто ви такі, щоб мене судити? 07.05.2021

Президент Білорусії Олександр Лукашенко прокоментував звинувачення в боку німецьких адвокатів у скоєнні в Білорусі злочинів проти людяності.

Німецькі адвокати звернулися до Федеральної прокуратури через злочини Лукашенка

Німецькі адвокати звернулися до Федеральної прокуратури через злочини Лукашенка 05.05.2021

Німецькі адвокати від імені десятьох білорусів звернулися до Федеральної прокуратури Німеччини із заявою про злочини правителя Білорусі Олександра Лукашенка.

Ізраїль не визнає юрисдикції МКС на Палестинських територіях

Ізраїль не визнає юрисдикції МКС на Палестинських територіях 08.04.2021

Ізраїль не визнає юрисдикції МКС на Палестинських територіях та не співпрацюватиме з судом при розслідуванні можливих воєнних злочинів, заявили в офісі прем'єра країни.
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