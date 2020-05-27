Злочини правоохоронців в Україні: резонансні справи за участю людей в погонах

У місті Кагарлик Київської області 25 травня затримали двох місцевих правоохоронців за підозрою у зґвалтуванні 26-річної дівчини. Поліцейським закидають знущання та катування дівчини, яку перед цим викликали на допит у ролі свідка. Цей інцидент спричинив хвилю обурення українців, але він далеко не перший за останні роки.

Вбивство студента Індила

Десять років тому, у травні 2010 року, у Шевченківському райвідділенні міністерства внутрішніх справ (МВС) міста Києва помер студент Ігор Індило. У райвідділ він потрапив у свій день народження. 20-річчя хлопець відзначав у гуртожитку, де посварився з його охоронцем Дмитром Хворостиною та дільничним Сергієм Приходьком, який на той момент жив у гуртожитку. Дільничний забрав Ігоря Індила у райвідділ, з якого він більше не вийшов. Пізніше у загиблого студента діагностували закриту черепно-мозкову травму із переломом кісток основи черепа. За версією правоохоронців, її він отримав, впавши п'яним з лавки в кімнаті для затриманих.

Було порушено кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками Шевченківського райвідділу міліції. У 2012 року дільничного Сергія Приходька засудили на 5 років в'язниці із відстрочкою виконання покарання на два роки. У травні 2013 року Апеляційний суд задовольнив апеляцію Приходька та направив справу про смерть Ігоря Індила на новий розгляд. Більше новин у цій справі не було.

Вбивство Індила викликало суспільний резонанс, стало каталізатором гострого незадоволення українців системою правоохоронних органів та спричинило появу громадянської кампанії "Ні поліцейській державі". Тоді ж в Україні відбувалися масові акції протесту. Однією з головних вимог активістів було покарати винних у смерті Ігоря Індила та реформувати систему. Тодішня влада проігнорувала ці вимоги.

Врадіївка, як передвісник Майдану

Через три роки після вбивства Ігоря Індила, влітку 2013-го, в районному центрі Врадіївка Миколаївської області почалася масова акція протесту через групове зґвалтування та замах на вбивство місцевої жительки Ірини Крашкової, яка вказала на причетність двох офіцерів міліції: капітана міліції Євгена Дрижака та лейтенанта Дмитра Поліщука та місцевого таксиста, але суд та міліція відмовилися затримати одного з підозрюваних. Йдеться про капітана Євгена Дрижака. У перші дні після злочину він залишався на свободі. Критики заявляли тоді, що його покриває керівництво райвідділу.

Відсутність реакції на дії міліціонерів обурила місцевих жителів, які штурмували райвідділок. Згодом суд визнав винними всіх трьох фігурантів злочину. Євгена Дрижака та Дмитра Поліщука засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Таксиста засадили за ґрати на 11 років. Крім того, 5 років в'язниці отримав екс-заступник начальника Врадіївського райвідділу міліції, майор Михайло Кудринський за приховування тяжкого злочину і перевищення влади.

"Врадіївський бунт" називають передвісником подій на Майдані взимку 2013-2014 років. Тоді однією з вимог Революції Гідності було припинити свавілля міліції та реформувати систему. Після революції нова влада розпочала реформу систему правоохоронних органів, перейменувала "міліцію" на "поліцію", однак резонансні злочини за участі правоохоронців не припинились.

Криве озеро: поки що без вироків

У 2016 році свавілля вже реформованої поліції у селищі Криве Озеро Миколаївської області призвело до смерті одного з селян, викликало обурення у місцевого населення та ледь не закінчилося самосудом над правоохоронцями. Тоді у ніч на День Незалежності шестеро поліцейських прибули на виклик у Криве Озеро.

Їх викликала місцева жителька через сварку зі своїм чоловіком, 31-річним Олександром Цукерманом, який був напідпитку. Поліція закувала його в кайданки та почала жорстоко бити ногами та кийками, розповіла згодом дружина Цукермана, а потім на очах у неї, його матері та 13-річного сина хтось із правоохоронців вистрелив у чоловіка. Судово-медична експертиза показала, що причиною смерті стали чотири постріли з травматичного пістолета, зроблені впритул.

Коли мешканці Кривого Озера дізналися про загибель земляка вони вийшли блокувати райвідділок поліції з вимогою покарати причетних до вбивства. Тоді ж прокуратура Миколаївської області заарештувала всіх шістьох поліцейських, яких підозрювала у вбивстві, але висунула підозру лише чотирьом з них. Наступного дня керівництво Національної поліції повідомило про розформування відділення поліції у Кривому Озері. Наприкінці минулого року справу щодо вбивства Олександра Цукермана передали до суду, але він ще не виніс вирок.

Початкові суворі статті обвинувачення поліцейським, в процесі розгляду замінили на м'якші. До останнього в СІЗО залишався лише Денис Ляхвацький, який визнав, що стріляв у селянина. За інформацією видання "Преступности.Нет", в січні 2020-го суд вирішив його випустити під домашній арешт на час слідства. Всі інші підозрювані вийшли на волю під заставу.

Вбивство дитини: ніхто не покараний

Рік тому, у травні 2019 року, українців шокувала новина про те, що у Переяслав-Хмельницькому Київської області поліцейські поранили 5-річного Кирила Тлявова. Він потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, а пізніше помер у лікарні. Коли куля потрапила хлопчикові в голову, він грав разом з іншими дітьми біля свого двору.

Невдовзі слідство встановило, що того ж дня двоє поліцейських Переяслав-Хмельницького відділу Нацполіції Іван Приходько та Володимир Петровець разом із неповнолітнім сином Петровця та товаришем Дмитром Кривошеєм відпочивали та вживали алкоголь на подвір'ї приватного будинку неподалік. Під час відпочинку чоловіки вирішили задля розваги постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках. Одна з куль влучила в п'ятирічного Кирила.

Поліцейських затримали та оголосили підозру "в необережному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження за попередньою змовою групою осіб". Однак потім перекваліфікували на умисне вбивство. Петровця та Приходька після інциденту арештували на два місяці без права внесення застави. Про них відомо, що обидва працювали в органах МВС ще до реформи, після - були звільнені, але поновились через суд. Своєї провини вони не визнали, зброю, якою стріляли так і не знайшли. Нещодавно стало відомо, що Петровець вийшов з під варти під заставу. Під вартою залишається лише Іван Приходько.

Вбивство 5-річного Кирила Тлявова викликало акції протесту з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Також на сайті президента з'явилася петиція про відсторонення Авакова із подальшим звільненням, яка швидко набрала необхідну кількість підписів. У відповіді на петицію президент Володимир Зеленський заявив, що він звільнити міністра не може, адже це не в його компетенції.

Кагалик: черговий резонанс у реформованій поліції

Попри те, що реформування правоохоронної системи України начебто завершене, однак в райвідділах, судячи з усього, знову катують і ґвалтують людей. За даними Державного бюро розслідувань України (ДБР), в ніч на 24 травня 2020 року оперуповноважений одного з секторів Кагарлицького відділення поліції у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка, та зґвалтував її. За інформацією ДБР, крім цього, правоохоронці цього райвідділу застосували фізичну силу й до чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділу поліції. Як повідомляється, правоохоронці, погрожуючи потерпілому зґвалтуванням, ставили його на коліна, били по голові гумовим кийком, надягали протигаз та стріляли із пістолета табельної зброї над головою.

ДБР уже відкрило кримінальне провадження й повідомило затриманим поліцейським про підозру. Голосіївський районний суд Києва арештував на два місяці без права внесення застави поліцейських з Кагарлика Сергія Сулиму і Миколу Кузіва, яких підозрюють у побитті та зґвалтуванні жінки у райвідділку. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив їх, а також усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділку та ухвалив рішення про розформування підрозділу й переатестацію всього особового. За словами заступника голови МВС Антон Геращенко, Сергія Сулиму і Миколу Кузіва взяли на роботу в Нацполіцію після реформи правоохоронної системи і масової переатестації на зміну тим, кого звільнили у 2015-2016 роках.