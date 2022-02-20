Зимові Олімпійські ігри - міжнародні змагання із зимових видів спорту, які відбуваються в рамках Олімпійського руху.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Зимові Олімпійські ігри". Зимові Олімпійські ігри вперше відбулися 1924 року. До 1924 року Олімпійські ігри не розділялись на зимові та літні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.