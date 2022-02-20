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Зимові Олімпійські ігри

Зимові Олімпійські ігри - міжнародні змагання із зимових видів спорту, які відбуваються в рамках Олімпійського руху.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Зимові Олімпійські ігри". Зимові Олімпійські ігри вперше відбулися 1924 року. До 1924 року Олімпійські ігри не розділялись на зимові та літні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Пекіні завершились зимові Олімпійські ігри

У Пекіні завершились зимові Олімпійські ігри 20.02.2022

У медальному заліку перемогла Норвегія. До п'ятірки найкращих увійшли Німеччина, Китай, США та Швеція. Україна - на 25-му місці з однією срібною медаллю.
Україна виборола першу медаль на Зимовій Олімпіаді

Україна виборола першу медаль на Зимовій Олімпіаді 16.02.2022

Український фристайліст Олександр Абраменко став срібним призером Зимової Олімпіади-2022 у Пекіні з лижної акробатики.
Фігуристка з РФ пояснила результат допінг-проби ліками діда

Фігуристка з РФ пояснила результат допінг-проби ліками діда 15.02.2022

Заборонений у спорті препарат триметазидин приймав дідусь Каміли Валієвої, пояснив захист фігуристки. Експерти назвали цю версію непереконливою та наголосили, що препарат випускається у захисній оболонці.
Допінг на Олімпіаді: російській фігуристці дозволили виступати далі

Допінг на Олімпіаді: російській фігуристці дозволили виступати далі 14.02.2022

Російська фігуристка Каміла Валієва, яку підозрюють у допінгу, виступить в одиночних змаганнях на Олімпіаді у Пекіні. Спортивний арбітражний суд відхилив апеляції МОК, ISU та WADA.
Нагородження російських фігуристів на Олімпіаді затримали через ймовірний допінг

Нагородження російських фігуристів на Олімпіаді затримали через ймовірний допінг 09.02.2022

Церемонія нагородження у командних змаганнях фігуристів досі не відбулася через можливі проблеми із допінг-тестом у одного з російських спортсменів, який виграв золото, пише видання Inside the Games.
Четвертий день олімпійських змагань. Третє золото для Німеччини і скандали через судейство

Четвертий день олімпійських змагань. Третє "золото" для Німеччини і скандали через судейство 08.02.2022

У Пекіні пройшов четвертий змагальний день Олімпіади-2022. Швеція продовжує лідирувати у медальному заліку, команда Німеччини має вже три золота, а Україна - досі без нагород.
Третій день олімпійських змагань. Зміна лідера, друге золото Німеччини та втрата української збірної

Третій день олімпійських змагань. Зміна лідера, друге "золото" Німеччини та втрата української збірної 07.02.2022

Триває зимова Олімпіада в Пекіні. Швеція забрала у Норвегії лідерство в медальному заліку, а Німеччина завоювала друге зимове "золото".
Другий день олімпійських змагань. Історичне золото Нової Зеландії та втрата української збірної

Другий день олімпійських змагань. Історичне "золото" Нової Зеландії та втрата української збірної 06.02.2022

Триває зимова Олімпіада в Пекіні. Норвегія утримує лідерство у медальному заліку, а Нова Зеландія святкує перше у своїй історії зимове "золото".

Перший день олімпійських змагань: В Китаю перше золото, в Німеччини - срібло, Україна поки без медалей

Перший день олімпійських змагань: В Китаю перше золото, в Німеччини - срібло, Україна поки без медалей 05.02.2022

У Пекіні триває зимова Олімпіада. Медальний залік наразі очолює Норвегія. Спортсмени з України поки що не мають нагород.
У Пекіні відкрилась зимова Олімпіада-2022

У Пекіні відкрилась зимова Олімпіада-2022 04.02.2022

У китайській столиці відбулася урочиста церемонія відкриття Олімпійських ігор. Пекін став першим містом, яке отримало право приймати як літню, так і зимову Олімпіаду.
П'ять головних питань і відповідей про Олімпіаду-2022 у Пекіні

П'ять головних питань і відповідей про Олімпіаду-2022 у Пекіні 04.02.2022

Зимові Олімпійські ігри у Пекіні будуть особливими. Де і як відбудуться змагання? З якими обмеженнями стикнуться спортсмени та глядачі? Огляд DW.
Зимова Олімпіада: Україну представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах

Зимова Олімпіада: Україну представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах 21.01.2022

Україна затвердила склад національної збірної на зимові Олімпійські ігри. В Пекін поїдуть 45 спортсменів, які будуть представлені у 12 видах спорту. Це на 12 людей більше, ніж у 2018 році.
Бойкот Олімпіади в Китаї: Німеччина шукає спільну позицію з ЄС

Бойкот Олімпіади в Китаї: Німеччина шукає спільну позицію з ЄС 29.12.2021

Через порушення Китаєм прав людини Німеччина шукає спільну позицію з Євросоюзом щодо дипломатичного бойкоту Олімпіади-2022 у Пекіні. Міністерка закордонних справ ФРН заявила, що не поїде на зимові Олімпійські ігри.
Олімпіада: до бойкоту США долучаться Великобританія, Австралія та Канада

Олімпіада: до бойкоту США долучаться Великобританія, Австралія та Канада 08.12.2021

Великобританія, Австралія та Канада заявили, що приєднаються до дипломатичного бойкоту США зимової Олімпіади-2022 у Пекіні через порушення Китаєм прав людини.

США планують дипломатичний бойкот Олімпіади-2022 у Пекіні

США планують дипломатичний бойкот Олімпіади-2022 у Пекіні 07.12.2021

Адміністрація президента США Джо Байдена не надсилатиме на зимові Олімпійські ігри своїх дипломатичних представників, але спортсмени візьмуть участь у змаганнях.
Китай допустить на зимову Олімпіаду в Пекіні тільки місцевих глядачів

Китай допустить на зимову Олімпіаду в Пекіні тільки місцевих глядачів 29.09.2021

Потрапити на зимову Олімпіаду в лютому наступного року зможуть лише жителі Китаю. Спортсмени житимуть в закритій зоні та робитимуть щодня тести на коронавірус.
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