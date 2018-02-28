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Зимові Олімпійські ігри 2018

Зимові Олімпійські ігри 2018 відбудуться з 9 до 25 лютого в південнокорейському місті Пхьончхан.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Зимові Олімпійські ігри 2018". Зимові Олімпійські ігри відбудуться 2018 року в Південній Кореї в місті Пхьончхан. Це буде вже двадцять третя зимова Олімпіада. Змагання проводитимуться з 9 до 25 лютого 2018 року. Особливість цих ігор полягає в тому, що Міжнародний Олімпійський комітет відсторонив від участі в них збірну Росії. Причина: використання російськими спортсменами допінгу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

МОК відновив членство Олімпійського комітету Росії

МОК відновив членство Олімпійського комітету Росії 28.02.2018

Міжнародний олімпійський комітет зняв санкції з Олімпійського комітету Росії, запроваджені через допінговий скандал, відновивши його членство в організації.
Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля (фотогалерея)

Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля (фотогалерея) 21.02.2018

Шкідливі викиди в повітря, вирубка лісів, забруднення води - якщо уважно придивитися до стану довкілля, з'ясовується, що йому завдано набагато більше шкоди, ніж очікувалося. Яскравим прикладом цьому слугують Олімпіади. 
Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля 21.02.2018

Шкідливі викиди в повітря, вирубка лісів, забруднення води - якщо уважно придивитися до стану довкілля, з'ясовується, що йому завдано набагато більше шкоди, ніж очікувалося. Яскравим прикладом цьому слугують Олімпіади. 

5 фактів про мельдоній, або Допінг для військових та спортсменів (19.02.2018) 19.02.2018

На Олімпійських іграх у Пхьончхані - допінговий скандал. Мельдоній знайшли у допінг-пробі російського керлінгіста. Навіщо спортсменам цей дешевий серцевий препарат, який вживали радянські військові в Афганістані?

Чемпіони та олімпійці, яких Україна втратила (16.02.2018) 16.02.2018

Фігуристка Олена Савченка не єдина, хто залишив Україну і виступає під прапором іншої країни. За роки Незалежності більше 130 українських спорстменів поміняли громадянство.

Фоторепортаж: Олена Савченко - тернистий шлях до олімпійського золота

Фоторепортаж: Олена Савченко - тернистий шлях до олімпійського золота 16.02.2018

Лише з п'ятої спроби фігуристка Олена Савченко змогла завоювати олімпійське золото у парному катанні. На які жертви вона пішла заради цієї перемоги?
Олена Савченко: тернистий шлях до олімпійського золота

Олена Савченко: тернистий шлях до олімпійського золота 16.02.2018

Лише з п'ятої спроби фігуристка Олена Савченко змогла завоювати олімпійське золото у парному катанні. На які жертви вона пішла заради цієї перемоги?
Німецькі саночники завоювали командне золото в Пхьончхані

Німецькі саночники завоювали командне золото в Пхьончхані 15.02.2018

Збірна з санного спорту принесла Німеччині дев'яту золоту медаль на зимовій Олімпіаді. Наталі Ґайзенберґер стала чотириразовою олімпійською чемпіонкою і найуспішнішою саночницею в історії Олімпійських ігор нового часу.
На Олімпійських іграх у Пхьончхані розіграли перший комплект медалей

На Олімпійських іграх у Пхьончхані розіграли перший комплект медалей 10.02.2018

Шведська лижниця Шарлотте Калла здобула перше "золото" Олімпіади-2018 під час змагань з жіночого скіатлону. Друге і третє місця посіли норвезька та фінська атлетки.

Як відкривали Зимову Олімпіаду у Південній Кореї - фоторепортаж 09.02.2018

У Пхьончхані урочисто відкрилися 23-ті зимові Олімпійські ігри. Як це відбувалось - у фоторепортажі DW.
Церемонія відкриття зимової Олімпіади у Пхьончхані (фотогалерея)

Церемонія відкриття зимової Олімпіади у Пхьончхані (фотогалерея) 09.02.2018

У південнокорейському місті Пхьончхан відкрилися XXIІI зимові Олімпійські ігри, які триватимуть з 9 до 25 лютого. У змаганнях візьмуть участь 2900 атлетів із 92 країн світу, які розіграють 102 комплекти нагород.
У Південній Кореї відкрилися зимові Олімпійські ігри

У Південній Кореї відкрилися зимові Олімпійські ігри 09.02.2018

У південнокорейському Пхьончхані урочисто відкрилися 23-ті зимові Олімпійські ігри. Південно- і північнокорейська команди пройшли на церемонії відкриття разом.

Арени і стадіони Олімпійських ігор-2018 (фоторепортаж) 08.02.2018

Зимова олімпіада 2018 проходитиме у двох локаціях: у Пхьончхані, що на схилах гір Тхебексан, та у Каннині, що на березі Японського моря.

Місця проведення Олімпійських ігор-2018 (фоторепортаж)

Місця проведення Олімпійських ігор-2018 (фоторепортаж) 08.02.2018

Зимова олімпіада 2018 проходитиме у двох локаціях: у Пхьончхані, що на схилах гір Тхебексан, та у Каннині, що на березі Японського моря.

Фоторепортаж: Зимова Олімпіада 2018 у цифрах і фактах

Фоторепортаж: Зимова Олімпіада 2018 у цифрах і фактах 02.02.2018

9 лютого в південнокорейському Пхьончхані розпочнуться Зимові Олімпійські ігри 2018 року. Олімпіада в цифрах і фактах у фотогалереї DW.
Зимова Олімпіада 2018 у цифрах і фактах

Зимова Олімпіада 2018 у цифрах і фактах 02.02.2018

9 лютого в південнокорейському Пхьончхані розпочнуться Зимові олімпійські ігри 2018 року. Олімпіада в цифрах і фактах у фотогалереї DW.
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