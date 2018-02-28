Зимові Олімпійські ігри 2018 відбудуться з 9 до 25 лютого в південнокорейському місті Пхьончхан.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Зимові Олімпійські ігри 2018". Зимові Олімпійські ігри відбудуться 2018 року в Південній Кореї в місті Пхьончхан. Це буде вже двадцять третя зимова Олімпіада. Змагання проводитимуться з 9 до 25 лютого 2018 року. Особливість цих ігор полягає в тому, що Міжнародний Олімпійський комітет відсторонив від участі в них збірну Росії. Причина: використання російськими спортсменами допінгу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.