Зимова Олімпіада в Україні - це "справді круто" чи чергова ідея фікс?

В Україні знову виношують намір поборотись за право проведення Олімпійських ігор. Прихильники ідеї говорять про розвиток туризму й нові робочі місця. Критики - про величезні витрати, які потім себе не виправдовують.
Ще не розрахувавшись з боргами, які виникли під час підготовки до футбольного чемпіонату "Євро-2012", в Україні не полишають надію в проведенні подальших надвеликих спортивних змагань - цього разу йдеться про Олімпійські ігри. На початку січня міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив про інтерес України до участі в конкурсі на право проведення Олімпіади. За його словами, більший інтерес є до Зимової Олімпіади, яка має відбутись у 2030 році. Уже до середини січня національні федерації зимових видів спорту мають надіслати до міністерства свої пропозиції щодо необхідної спортивної інфраструктури, якої бракує для проведення Олімпійських ігор.
Ідея провести в Україні Олімпіаду належить президенту Володимиру Зеленському. Він її озвучив ще у 2019 році на початку своєї каденції та не полишає своїх спортивних амбіцій. Ще в липні 2019 року Зеленський заявляв про необхідність "розробити стратегічний план, щоб претендувати на проведення Олімпійських ігор". Тоді ж він запропонував партнерство в цьому питанні Олександру Лукашенку, а восени 2020-го - президенту Польщі Анджею Дуді.
Нині про таку "амбітну ціль" заговорили і в українському уряді. "Ми вважаємо, що через 10 років у нас в країні буде розвиток, і ми будемо спроможні провести Олімпійські ігри", - сказав міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт українським ЗМІ. За його словами, проведення Олімпіаду - це "класна ціль" для України. "Що таке Олімпіада? Ми будемо будувати інфраструктуру, будемо залучати всіх, будуть вільні (робочі - Ред.) місця, щоб люди не їхали за кордон, а працювали в Україні для побудови спортивних об'єктів. До нас будуть приїжджати туристи - це туризм", - заявив міністр.
Читайте також: Економічний підсумок "Євро-2012": не всі отримали те, чого очікували
До речі, ідея поборотись за право проведення Олімпіади не є новою для України. Зимові Олімпійські ігри в Карпатах була мрією і колишнього президента Віктора Януковича. Він свого часу націлився на 2022-й рік. Щоправда така його мрія, так і залишилась мрією.
Варто визнати, що проведення Зимових Олімпійських ігор є задоволенням не з дешевих. "Зимова Олімпіада потребує більше інвестицій, оскільки це специфічна складна інфраструктура: лижні та санні траси, льодові комплекси, арени для фігурного катання, хокею", - сказав у розмові з DW колишній міністр молоді та спорту Ігор Жданов, який працював в уряді Володимира Гройсмана.
У Федерації санного спорту України вже зробили перші підрахунки. "Нам прийшов лист з Національного олімпійського комітету та міністерства спорту з проханням подати до 15 січня наші пропозиції, що треба побудувати для Олімпіади. Ми оцінили, порахували. Тільки нам треба сучасну трасу зі штучним покриттям. Вона коштує 60 мільйонів євро", - розповів президент Федерації санного спорту України Анатолій Малищик. За його словами, нині в Україні є єдина санна траса у місті Кременець Тернопільської області. Вона була побудована ще в Радянському Союзі та останній раз реконструйована більше 20 років тому. Нею можна користуватись лише взимку, коли випаде сніг, але через глобальне потепління і це стає проблематичним, зауважив президент Федерації санного спорту. Це щодо стану, в якому перебуває інфраструктура для зимових видів спорту в Україні.
За таких обставин, за оцінками екс-міністра Жданова, на проведення Зимових Олімпійських ігор Україні потрібно буде знайти приблизно 20 мільярдів доларів. "Де взяти ці гроші країні, як зараз воює, яка потребує підвищення соціальних стандартів для людей?" - задається питанням Жданов.
То чи вартує шкірка вичинки? Таке питання постає і з огляду на кліматичні зміни, які відчуває на собі й Україна. "Зважаючи на ту швидкість потепління, яку ми маємо нині, а саме 0,4 градуса Цельсія за десятиріччя та інтенсивність потепління в зимові місяці, то ймовірність атмосферних опадів у вигляді снігу зменшується наполовину, - констатує начальниця відділу агрометеорології "Укргідрометцентру" Тетяна Адаменко. - В українських Карпатах ми фіксуємо зменшення опадів у зимовий період, і навряд чи через десять-дванадцять років щось зміниться на краще".
Як свідчить досвід проведення Олімпіад інших країн, збудована для змагань інфраструктура потім може занепадати через незатребуваність. Так сталося в Сочі після проведення зимових Олімпійських ігор у 2014 році та у Ріо-де-Жанейро після проведення літніх Олімпійських ігор у 2016 році.
Хоча Україна ще не проводила Олімпіад, але й у неї уже є свій досвід організації великих спортивних змагань, а саме - європейської футбольної першості "Євро-2012". Держава досі не розрахувалась за борги, які виникли внаслідок підготовки до цієї події. "Досі є боргові зобов'язання за будівництво стадіонів НСК "Олімпійський" та "Арена Львів", вони тягнуться з 2012 року і не відомо, як ці борги закривати. Роботи проводилися, а держава за них не платила. Через суди ці стадіони не можуть нормально функціонувати", - каже Жданов.
Торік український уряд провів аудит боргових зобов'язань та спробував знайти розв'язання проблеми боргів за будівництво інфраструктури для проведення в Україні "Євро-2012". Як повідомляло інформаційне агентство "Укрінформ" з посиланням на міністра Кабінету міністрів України Олега Немчінова, станом на травень 2020 року борги держави по об'єктах, зведених для футбольного чемпіонату, складали близько одного мільярда гривень. З них 253 мільйони гривень - це борги по стадіонах "Арена-Львів" та НСК "Олімпійський". Вчасно не розплатились за будівництво Львівського аеропорту імені Данила Галицького, за дороги у Львівській області, за проєктну документацію та техніку для будівництва аеропорту "Донецьк" тощо.
Як зауважив Жданов, перш, ніж говорити про подання заявки на Олімпіаду, спочатку слід запитати: хто за це платитиме і чи буде потім ця інфраструктура корисна? Якщо ж Україна вирішить поборотись за право на проведення Зимових Олімпійських ігор 2030, то їй доведеться вступити в змагання з серйозними конкурентами. Як повідомив президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, бажання взяти участь у конкурсі вже демонструють Японія, США, Аргентина, Іспанія та Грузія.