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Зерно з України експортували через країни з низькими податками, йдеться у дослідженні, представленому в Європарламенті. У такий спосіб з країни вивели 1,5 мільярда доларів прибутку. Чи сплатили з них податки, невідомо.
Україна належить до світових лідерів з експорту зерна. Цьогоріч країна продасть його ще більше. Та може заробити аж на 1-1,5 мільярдів доларів менше. Таку ситуацію експерти пояснюють падінням цін на світових ринках.