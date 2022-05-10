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Зерно

Росія відправить вкрадене в України зерно до Сирії - розвідка

Росія відправить вкрадене в України зерно до Сирії - розвідка 10.05.2022

Викрадене російськими військами українське зерно перебуває на суховантажах у Середземному морі і, найімовірніше, готується до відправки до Сирії, повідомляє головне управління розвідки міноборони України.

Посівна в умовах війни: українські фермери працюють попри обстріли (30.03.2022) 30.03.2022

Українські фермери розпочали посівну попри обстріли, перебої з пальним і подекуди брак робочої сили. Як українські селяни збираються прогодувати не лише Україну, а й світ?
У ЄС планують збільшити агровиробництво на тлі війни в Україні

У ЄС планують збільшити агровиробництво на тлі війни в Україні 23.03.2022

Для протидії наслідкам російського вторгнення в Україну для глобальних ринків продовольства, в ЄС задумали значно збільшити посівні площі та виробництво харчів.

Війна в Україні може спричинити голод до 100 мільйонів людей - експерт

Війна в Україні може спричинити голод до 100 мільйонів людей - експерт 12.03.2022

Росія та Україна постачають на світовий ринок третину загального обсягу пшениці та п'яту частину кукурудзи, тому війна може спровокувати нестачу харчів у бідніших країнах, вважає німецький експерт з аграрної політики.
Китайський мільярд, що розчинився: час платити за рахунками

Китайський мільярд, що розчинився: час платити за рахунками 12.08.2021

Загроза того, що Китай невдовзі може виставити українським платникам податків рахунок на мільярд доларів через борги державного зернотрейдера, - цілком реальна. Як Україна потрапила у цю пастку і чи є вихід?
Про мишей і людей. Як аудит Держрезерву викрив мільярдний збиток

Про мишей і людей. Як аудит Держрезерву викрив мільярдний збиток 03.06.2020

За словами ексдиректора Державного агенства резерву України Ярослава Погорілого, урядові запаси становлять три відсотки від норми, а масштаб зловживань сягає одного мільярда гривень.
Правоохоронці відкрили справу щодо крадіжки зерна на 800 мільйонів гривень

Правоохоронці відкрили справу щодо крадіжки зерна на 800 мільйонів гривень 02.06.2020

На складах Державного агентства резерву України в Тернопільській області виявили нестачу 150 тисяч тонн зерна вартістю понад 800 мільйонів гривень. Українська поліція відкрила кримінальне провадження.
З України вивели 1,5 мільярда доларів прибутку з експорту зерна - дослідження

З України вивели 1,5 мільярда доларів прибутку з експорту зерна - дослідження 13.11.2019

Зерно з України експортували через країни з низькими податками, йдеться у дослідженні, представленому в Європарламенті. У такий спосіб з країни вивели 1,5 мільярда доларів прибутку. Чи сплатили з них податки, невідомо.
Наслідки спеки: чи скористається Україна неврожаєм зернових у сусідів?

Наслідки спеки: чи скористається Україна неврожаєм зернових у сусідів? 27.08.2018

Цьогорічна екстремальна спека у Європі спровокувала посуху і зменшення врожаю зернових в багатьох країнах Євросоюзу. Чи буде з зерном цього року Україна і чи зможуть українські аграрії більше заробити на експорті?
З Криму експортують зерно до Сирії - Reuters

З Криму експортують зерно до Сирії - Reuters 21.06.2018

З липня 2017 по травень 2018 року з Криму до Сирії поставили щонайменше 170 тисяч тонн зерна, повідомляє Reuters. Таким чином на півострові завантажують порти, які спорожніли після запровадження західних санкцій.
Із трюмів затонулого судна в Чорне море могли потрапити тонни нафтопродуктів

Із трюмів затонулого судна в Чорне море могли потрапити тонни нафтопродуктів 19.04.2017

МЗС України підтвердило, що на борту затонулого поблизу Керченської протоки судна перебували дев'ять українців. Пошукові операції тривають.
Поблизу Керчі затонуло вантажне судно з українцями на борту

Поблизу Керчі затонуло вантажне судно з українцями на борту 19.04.2017

На борту судна, яке затонуло в районі Керченської протоки, перебували дев'ять громадян України, двоє росіян і громадянин Грузії. Пошуки моряків тривають.
Україна від початку липня експортувала більше 20 мільйонів тонн зерна

Україна від початку липня експортувала більше 20 мільйонів тонн зерна 15.12.2016

За прогнозами міністерства аграрної політики та продовольства України, у 2016/2017 маркетинговому році експорт зерна може сягнути 40 мільйонів тонн.
Невдалий рік для експорту зерна: Україна може продати більше і заробити менше

Невдалий рік для експорту зерна: Україна може продати більше і заробити менше 09.09.2016

Україна належить до світових лідерів з експорту зерна. Цьогоріч країна продасть його ще більше. Та може заробити аж на 1-1,5 мільярдів доларів менше. Таку ситуацію експерти пояснюють падінням цін на світових ринках.
Іран без санкцій: на що варто розраховувати Україні?

Іран без санкцій: на що варто розраховувати Україні? 28.04.2016

Зняття санкцій з Ірану може допомогти диверсифікувати український енергоринок. Проте постачання іранських газу та нафти в Україну поки що лежить у теоретичній площині, вважають експерти.
Український експорт: зерно й олія замість металу

Український експорт: зерно й олія замість металу 26.02.2016

Десятиліттями валюту Україні приносила передусім металургія. Сьогодні зовнішньоторговельний баланс країни рятують агрохолдинги. У сільське господарство знову пішли інвестиції. Утім, поки незначні.
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