Наслідки спеки: чи скористається Україна неврожаєм зернових у сусідів?

Цьогорічна екстремальна спека у Європі спровокувала посуху і зменшення врожаю зернових в багатьох країнах Євросоюзу. Чи буде з зерном цього року Україна і чи зможуть українські аграрії більше заробити на експорті?