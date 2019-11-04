Зеркаль написала заяву про звільнення з посади заступника глави МЗС

Заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль у четвер, 28 листопада, написала заяву на звільнення за власним бажанням. Про це вона повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Кожен з нас пише "книгу свого життя". Ці книги складаються з глав, розділів та підрозділів. Сьогодні в моїй книзі я ставлю три крапки на завершенні глави, яку я писала останні п'ять з половиною років", - написала вона, розмістивши також в соцмережі копію своєї заяви на ім'я прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Зеркаль також подякувала колегам і підкреслила, що за час роботи ніхто не давав команді доручення і не змушував працювати, а результату досягали завдяки небайдужості кожного.

Зеркаль було призначено на посаду заступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції 21 серпня 2014 року. Вона також є агентом України у справі "Україна проти РФ", яку розглядають у Міжнародному суді ООН в Гаазі.

У травні 2019 року колишній президент Петро Порошенко призначив Зеркаль головою делегації для участі в слуханнях Міжнародного трибуналу з морського права у справі про захоплення Росією трьох українських військових кораблів і 24 членів їх екіпажів. Зеркаль зберегла посаду в МЗС і після зміни влади в Україні цього року.