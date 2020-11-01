 Землетрус у Туреччині: кількість жертв зросла до 79 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.11.2020

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Новини

Землетрус у Туреччині: кількість жертв зросла до 79

Кількість загиблих унаслідок землетрусу на заході Туреччини зросла до 79. Ще дві особи загинули на грецькому острові Самос.

В Ізмірі триває рятувально-пошукова операція

В Ізмірі триває рятувально-пошукова операція

Агентство з надзвичайних ситуацій і стихійних лих Туреччини (AFAD) в понеділок, 2 листопада, повідомило про щонайменше 79 загиблих у результаті землетрусу в районі Ізміра. 962 особи отримали поранення, 200 з них досі перебувають у лікарнях. Ще дві особи загинули внаслідок землетрусу на грецькому острові Самос, який також постраждав від поштовхів.

Тим часом рятувально-пошукові роботи тривають. У понеділок вранці AFAD повідомило, що рятувальники витягли з-під уламків трирічну дівчинку. На той час минуло вже 65 годин з часу поштовхів. Матір дитини та троє її братів та сестер були звільнені від уламків ще в суботу, 31 жовтня. Загалом рятувальники витягли з-під завалів понад 100 осіб.

Нагадаємо, що 30 жовтня в районі Ізміра стався землетрус магнітудою 6.9. Поштовхи відчули в Греції, Туреччині та навіть Болгарії. Землетрус викликав мініцунамі на турецькому узбережжі Егейського моря та на грецькому острові Самос. Ізмір з населенням 4,3 мільйона осіб є третім найбільшим містом Туреччини після Стамбула та Анкари.

У серпні 1999 року в результаті землетрусу магнітудою 7,6 поблизу турецького міста Ізміт за 90 кілометрів на південь від Стамбула загинули понад 17 тисяч осіб.

Дивитись відео 25:55

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