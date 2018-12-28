Землетрус на Філіппінах: щонайменше 15 загиблих

На півночі Філіппін стався потужний землетрус, що призвів до руйнувань та пошкоджень інфраструктури і забрав життя щонайменше 15 осіб. У понеділок, 22 квітня, через потужні підземні поштовхи десятки тисяч філіппінців у провінції Пампанга поспіхом залишили свої оселі. Сила підземних поштовхів становила 6,1 бала за шкалою Ріхтера, повідомляє Геологічна служба США (USGS), на яку посилається агенція новин AP.

Епіцентр землетрусу залягав неподалік від столиці Філіппін Маніли. Внаслідок потужних підземних поштовхів було зруйновано кілька будівель. В одній зі знищених катаклізмом багатоповерхових споруд містився супермаркет. Станом на ранок вівторка, 23 квітня, рятувальникам вдалося витягти з-під завалів вже 15 тіл загиблих, передає dpa з посиланням на дані місцевої влади. Не виключено, що кількість загиблих ще може значно зрости, адже під завалами опинилися десятки людей. Під час пошуково-рятувальних робіт активно застосовується спецтехніка.

Рятувальникам вдалося витягти одного потерпілого живим з-під руїн. Також місцева влада наводить цифру в десятки поранених унаслідок землетрусу. Крім того, через підземні поштовхи в провінції почалися перебої з енергопостачанням - більшість міст провінції Пампанга залишилися без електрики.

Згодом 23 квітня надійшло повідомлення про новий потужний землетрус магнітудою 6,3. Цього разу підземні поштовхи зафіксували в центральній частині Філіппін, повідомляє AP з посиланням на USGS. Епіцентр землетрусу залягав на глибині 70,2 кілометра. Поки що про руйнування та жертви цього другого землетрусу не повідомляється.