 Землетрус в Албанії: 105 травмованих, пошкоджено близько 600 будинків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.09.2019

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Новини

Землетрус в Албанії: 105 травмованих, пошкоджено близько 600 будинків

Після землетрусу магнітудою 5,8 в Албанії зафіксували ще понад 100 афтершоків. Травми отримали понад сотня людей, близько 600 будинків пошкодженіо

Внаслідок землтрусу в Албанії пошкоджено понад 600 будинків

Внаслідок землтрусу в Албанії пошкоджено понад 600 будинків

Понад сотня людей отримали травми та близько 600 будинків пошкоджено внаслідок землетрусу магнітудою 5,8, який 21 вересня сколихнув Албанію, повідомили в неділю, 22 вересня, в уряді країни. Після землетрусу було зафіксовано ще понад сто афтершоків. Більшість постраждалих відбулися незначними ушкодженнями.

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Крім того, землетрус пошкодив об'єкти енерго- та водопостачанням у столиці країни Тирані, у портовому місті Дуррес та в деяких інших населених пунктах у західних та центральних районах Албанії. Частина людей, чиї будинки зазнали руйнувань, переїхали до тимчасових притулків.

Як зазначила на засіданні уряду 22 вересня міністерка оборони країни Олта Джачка, "на щастя, нафтові свердловини не були пошкоджені", цитує агентство новин AP.

Нагадаємо, землетрус стався 21 вересня. Його епіцентр був розташований у портовому місті Дуррес, що на відстані 25 кілометрів на захід від Тирани. Міністерство оборони Албанії заявило, що це був найсильніший землетрус в країні за останні 20-30 років. Прем'єр-міністр країни Еді Рама скасував свою поїздку до Нью-Йорка. Підземні поштовхи були також відчутні в Північній Македонії, Чорногорії, Італії та на грецькому острові Корфу. 

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  • Руїни базиліки Сан-Бенедетто у Норчі

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    Руйнівні наслідки землетрусу в Італії

    Значні руйнування

    Італійська влада закликала людей у постраждалих регіонах ночувати в притулках.

  • Евакуйовані жителі Кальдароли

    Руйнівні наслідки землетрусу в Італії

    Кальдарола

    Евакуйовані жителі комуни Кальдарола,частково зруйнованої землетрусом, провели ніч у промислових приміщеннях місцевого підприємства.

    Автор: Аніта Грабська


DW.COM

Руйнівні наслідки землетрусу в Італії

У центральній частині Італії стався землетрус магнітудою 6,6 бала уранці в неділю, 30 жовтня. Чимало будівель, ослаблених попереднім землетрусом, зруйнувалися. (31.10.2016)  

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