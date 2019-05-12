Землетрус в Албанії: травмовані десятки людей

Землетрус магнітудою 5,6 бала у суботу, 21 вересня, сколихнув Албанію. Його епіцентр був розташований у портовому місті Дуррес, що на відстані 25 кілометрів на захід від столиці країни Тирани, повідомила геологічна служба США. Землетрус стався о 16:04 за місцевим часом на глибині 10 кілометрів, пізніше були зафіксовані ще кілька поштовхів.

За попередніми даними, внаслідок руйнувань, до яких призвів землетрус, було травмовано та госпіталізовано 37 людей, повідомила державна телекомпанія RTSH. За даними новинного сайту Shqiptarja.com, травмована була 51 людина. Речниця міністерства оборони повідомила, що внаслідок землетрусу загиблих немає, передає агенція AFP.

В Тирані була пошкоджена електрична мережа та відключений мобільний зв'язок. На фотографіях, розміщених в інтернеті, видно уламки будинків у столиці, також були пошкоджені будинки у сусідніх населених пунктах. У деяких місцях був пошкоджений асфальт на дорогах, а в будинах вибиті вікна. Деякі люди бояться повертатися у будинки та залишаються на вулицях.

Міністерство оборони Албанії заявило, що це був найсильніший землетрус в країні за останні 20-30 років. Після нього прем'єр-міністр країни Еді Рама скасував свою поїздку до Нью-Йорка. Коливання були також помічені в Північній Македонії, Чорногорії, Італії та на грецькому острові Корфу.

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